Poznati menadžer drogirao i silovao maloljetnike, ovo su stravična svjedočanstva

Prošlog tjedna objavljena je istraživačka knjiga "Dans la gueule du loup" (U lavljoj jazbini), francuskih autora Thomasa Rabina i Fabiena Touatija, koja razotkriva seksualna zlostavljanja djece u nogometu i nekažnjivost koju predatori uživaju, ponekad i desetljećima, s naglaskom na optužbe protiv Érica Olhatsa, nogometnog skauta i bivšeg menadžera Antoinea Griezmanna.

Olhats je u studenome 2025. osuđen na šest godina zatvora zbog seksualnih napada na maloljetnike u razdoblju od 1997. do 2022. godine. Iako je još davne 1991. prvi put osuđen za sekusalno zlostavljanje maloljetnika, nije imao dosje. Pa je nesmetano radio kao skaut dugi niz godina...prenose Sportske novosti

Jedna od žrtava, pod pseudonimom Olivier, progovorio je za Le Parisien o stravičnom iskustvu sa spomenutim predatorom, prenosi OneFootball.

- Neke stvari su mutne, ali znam da se dogodilo. Nekoliko puta sam bio drogiran u njegovom domu. Dok sam boravio kod Olhatsa, rečeno mi je da mi je zabranjen pristup kuhinji. Ondje sam vidio kako u Coca-Colu miješaju bijeli prah, rečeno mi je da pomaže oporavku.

Kasnije se probudio i zatekao Olhatsa kako mu pruža oralni seks. Bojeći se spolno prenosive infekcije, poslao je poruku Olhatsu, koji to nije porekao. Također je, između ostalog, opisao invazivne masaže i prigode kada ga je Olhats gledao kako se kupa.

Druga navodna žrtva, Jordan, rekao je da se 2006. onesvijestio nakon pića i masaže. Kasnije je patio od jakih bolova u anusu, zbog čega je posjetio liječnika. Kako su mu se sjećanja vraćala, vjerovao je da je silovan, ali se bojao da mu neće vjerovati. Nakon Jordanove tužbe, koja je kasnije odbačena, Olhats je pritvoren, a pretragom njegova sefa pronađeno je 443 snažnih tableta za spavanje.