Poznati influencer poginuo u prometnoj nesreći: Imao je samo 29 godina, od njega se opraštaju milijuni pratitelja

Američki fitness influencer Liam Fitzgerald, kojeg je na Instagramu pratilo više od milijun ljudi, poginuo je u prometnoj nesreći u 29. godini života. Poznati kreator sadržaja stradao je na motociklu, a vijest o njegovoj smrti objavila je njegova djevojka Jamie Lyn Rinaldi.

Prema njezinim riječima, Fitzgerald je preminuo u petak, 30. listopada, oko dva sata ujutro, nakon što je u nesreći zadobio teške ozljede.

Unatoč pokušajima da mu se spasi život, pomoći mu nije bilo.

Djevojka se oprostila emotivnom objavom

Rinaldi je u subotu na Instagramu podijelila fotografiju preminulog influencera i potvrdila tragičnu vijest.

U emotivnoj objavi istaknula je da je njegov gubitak iznimno bolan za sve koji su ga poznavali i voljeli.

Zamolila je pratitelje da u ovim teškim trenucima pruže podršku njegovoj obitelji i najbližima, ali i da poštuju njihovu potrebu za privatnošću.

Točne okolnosti prometne nesreće zasad nisu objavljene, a nije poznato ni jesu li u njoj sudjelovala druga vozila.

Na Instagramu ga pratilo više od milijun ljudi

Fitzgerald je živio u Miamiju, gdje je izgradio uspješnu karijeru na društvenim mrežama.

Svojim pratiteljima redovito je dijelio savjete o tjelovježbi, zdravom načinu života, osobnom stilu i financijama. Uz objave na Instagramu, bio je aktivan i na platformi OnlyFans, a bavio se i individualnim fitness treninzima.

Rođen je u Evansvilleu u američkoj saveznoj državi Wisconsin, a dio djetinjstva proveo je u saveznoj državi Washington. Sa 18 godina preselio se u Arizonu, dok je u Miami stigao sa 24 godine.

U intervjuu za časopis Inked u veljači ove godine govorio je o svojoj želji da pomogne ljudima u ostvarivanju osobnih ciljeva, bilo da je riječ o tjelesnoj spremi ili izgradnji vlastitog brenda.

Motocikli su bili njegova velika strast

Osim fitnessa, Fitzgerald je bio veliki zaljubljenik u motocikle, koje je često pokazivao na društvenim mrežama.

U lipnju je objavio fotografiju na kojoj vozi motocikl bez majice, a nakon vijesti o njegovoj smrti ispod te objave pojavile su se brojne poruke pratitelja.

Od 29-godišnjaka oprostili su se i drugi influenceri.

Fitness model JT Reinhard, koji je i sam početkom godine preživio tešku prometnu nesreću, osvrnuo se na opasnosti u prometu i izrazio nevjericu zbog Fitzgeraldove smrti.

Kreator sadržaja Austin Georgas prisjetio se njihovih susreta i opisao ga kao osobu koja je svojim radom nadahnula velik broj ljudi.

Vijest o iznenadnoj smrti mladog influencera izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se njegovi pratitelji i prijatelji opraštaju od njega.