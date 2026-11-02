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Poznati influencer poginuo u prometnoj nesreći: Imao je samo 29 godina, od njega se opraštaju milijuni pratitelja

Liam Fitzgerald, fitness influencer i kreator sadržaja na OnlyFansu, izgubio je život u nesreći na motociklu. Tragičnu vijest potvrdila je njegova djevojka, koja je zamolila javnost da poštuje privatnost obitelji

Američki fitness influencer Liam Fitzgerald, kojeg je na Instagramu pratilo više od milijun ljudi, poginuo je u prometnoj nesreći u 29. godini života. Poznati kreator sadržaja stradao je na motociklu, a vijest o njegovoj smrti objavila je njegova djevojka Jamie Lyn Rinaldi.

Prema njezinim riječima, Fitzgerald je preminuo u petak, 30. listopada, oko dva sata ujutro, nakon što je u nesreći zadobio teške ozljede.

Unatoč pokušajima da mu se spasi život, pomoći mu nije bilo.

Djevojka se oprostila emotivnom objavom

Rinaldi je u subotu na Instagramu podijelila fotografiju preminulog influencera i potvrdila tragičnu vijest.

U emotivnoj objavi istaknula je da je njegov gubitak iznimno bolan za sve koji su ga poznavali i voljeli.

Zamolila je pratitelje da u ovim teškim trenucima pruže podršku njegovoj obitelji i najbližima, ali i da poštuju njihovu potrebu za privatnošću.

Točne okolnosti prometne nesreće zasad nisu objavljene, a nije poznato ni jesu li u njoj sudjelovala druga vozila.

Na Instagramu ga pratilo više od milijun ljudi

Fitzgerald je živio u Miamiju, gdje je izgradio uspješnu karijeru na društvenim mrežama.

Svojim pratiteljima redovito je dijelio savjete o tjelovježbi, zdravom načinu života, osobnom stilu i financijama. Uz objave na Instagramu, bio je aktivan i na platformi OnlyFans, a bavio se i individualnim fitness treninzima.

Rođen je u Evansvilleu u američkoj saveznoj državi Wisconsin, a dio djetinjstva proveo je u saveznoj državi Washington. Sa 18 godina preselio se u Arizonu, dok je u Miami stigao sa 24 godine.

U intervjuu za časopis Inked u veljači ove godine govorio je o svojoj želji da pomogne ljudima u ostvarivanju osobnih ciljeva, bilo da je riječ o tjelesnoj spremi ili izgradnji vlastitog brenda.

Motocikli su bili njegova velika strast

Osim fitnessa, Fitzgerald je bio veliki zaljubljenik u motocikle, koje je često pokazivao na društvenim mrežama.

U lipnju je objavio fotografiju na kojoj vozi motocikl bez majice, a nakon vijesti o njegovoj smrti ispod te objave pojavile su se brojne poruke pratitelja.

Od 29-godišnjaka oprostili su se i drugi influenceri.

Fitness model JT Reinhard, koji je i sam početkom godine preživio tešku prometnu nesreću, osvrnuo se na opasnosti u prometu i izrazio nevjericu zbog Fitzgeraldove smrti.

Kreator sadržaja Austin Georgas prisjetio se njihovih susreta i opisao ga kao osobu koja je svojim radom nadahnula velik broj ljudi.

Vijest o iznenadnoj smrti mladog influencera izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se njegovi pratitelji i prijatelji opraštaju od njega.

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