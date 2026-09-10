Poznati Imoćanin zaručio se s partnerom: "Najposebniji zalazak“

Influencer i arhitekt Ivan Lončar, kojeg publika na društvenim mrežama poznaje kao Ivu Zinea, zaručio se sa svojim partnerom. Sretnu vijest otkrio je pratiteljima fotografijama s njihova odmora u Grčkoj.

Među prizorima s putovanja našla se i fotografija na kojoj se na ruci njegova partnera vidi zaručnički prsten, a Lončar uz objavu nije otkrivao mnogo detalja.

„Najposebniji zalazak“, kratko je napisao Imoćanin, dajući naslutiti da je upravo zalazak sunca tijekom njihova boravka u Grčkoj bio kulisa za jedan od najvažnijih trenutaka njihove veze.

Čestitali mu Slavko Sobin i Nina Skočak

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su paru u komentarima počeli upućivati čestitke. Među poznatim imenima koja su im poželjela sve najbolje našli su se glumac Slavko Sobin, influencerica Nina Skočak i Rajna Raguž.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli IVAN LONČAR (@ivo_zinee)

Lončar inače ne otkriva mnogo detalja o svom ljubavnom životu. Identitet partnera dosad nije javno isticao, no ranije je govorio o tome da u njemu ima veliku podršku.

Veliku popularnost donijeli su mu videorecepti

Ivan Lončar posljednjih je godina na društvenim mrežama izgradio brojnu publiku upravo kao Ivo Zine. Iako je po struci arhitekt, među pratiteljima je posebno postao prepoznatljiv zahvaljujući videoreceptima.

Njegov sadržaj obilježavaju pomno osmišljeni kadrovi i izražena estetika, a u njemu spaja ljubav prema kuhanju, dizajnu i glazbi.

Rođeni Imoćanin živi na relaciji između Berlina, Zagreba i Imotskog, a upravo su mu specifičan vizualni stil i recepti donijeli veliku popularnost na društvenim mrežama.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, ovoga je puta s pratiteljima odlučio podijeliti djelić posebno važnog trenutka – zaruka tijekom romantičnog odmora u Grčkoj.