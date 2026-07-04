Poznati hrvatski profesor šokirao: "Profesionalni sport je štetan, sportaši su invalidi"

Cijela Hrvatska ovih je dana pratila nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a težak poraz od Portugala izazvao je brojne reakcije javnosti.

U atmosferi u kojoj se sport ponovno našao u središtu nacionalne pozornosti, posebno su odjeknule riječi poznatog profesora s FER-a Predraga Palea, koji je iznio vrlo oštar stav o profesionalnom sportu i vrijednostima koje društvo šalje mladima.

Pale smatra da je problematično kada se mladima kao najveći uzori predstavljaju profesionalni sportaši i zabavljači, dok se znanost, inovacije i konkretan društveni doprinos guraju u drugi plan, piše tportal.

'Ako društvo prikazuje mladima da je postignuće natjeravati lopte i biti zabavljač... Lijepo je biti zabavljač, nije to lak posao, nije ni loptu natjeravati lako, ali koja je društvena korist od natjeravanja lopte?', započeo je Pale u podcastu Netokracija..

@netokracija "Profesionalni sport je nekoristan. Profesionalni sport je štetan. Profesionalni sportaši su invalidi u mladoj dobi." 🎙️ Predrag Pale, profesor FER-a ♬ original sound - netokracija

Njegove riječi dolaze u trenutku kada se u Hrvatskoj ponovno puno govori o tome koliko sportski uspjesi mogu značiti za međunarodnu prepoznatljivost zemlje. Pale, međutim, smatra da bi prava vidljivost Hrvatske trebala dolaziti iz drugih područja - prije svega iz znanosti, tehnologije i inovacija.

'Mi postajemo poznati? Sad nam je puna televizija kako će nam sport donijeti vidljivost. Zamislite koju bi nam vidljivost donijelo da se naši izumi probiju. Zamislite koliko bi to donijelo popularnosti. Samo nitko nije uložio tu količinu novca u marketing koliko je uloženo u profesionalni sport', dodao je.

'Profesionalni sport je štetan'

Pale je zatim otišao i korak dalje, iznijevši tvrdnju za koju je i sam svjestan da će izazvati burne reakcije. Prema njegovu mišljenju, profesionalni sport društvu ne donosi korist, nego mladima šalje pogrešnu poruku o tome što bi trebalo biti važno u životu.

'Znam da će ovo naići na kritiku od pet milijuna Hrvata, ali profesionalni sport je nekoristan, on je štetan. Profesionalni sportaši su invalidi u mladoj dobi. Društvo nema nikakvu korist od toga. Najštetnije je što se mladima prikazuju krive vrijednosti u životu', zaključio je Pale.