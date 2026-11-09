Poznati hrvatski prehrambeni div gradi nešto sasvim novo: Otkriveno što se sprema iza vrata zgrade od 950 kvadrata

Do kraja godine trebao bi biti dovršen novi objekt koji niče na mjestu starog “Doma Slavena” nasuprot Podravkine poslovne sedmerokatnice u Koprivnici, javlja Danica.hr.

U Podravki ističu kako se ovaj i idući mjesec očekuje nastavak investicijskih aktivnosti razvoja lokacije „Dom Slavena“. U prizemlju će biti trgovina i kafić, a na prvom i drugom katu apartmani za Podravkinu upotrebu.

“Projekt obuhvaća 950 četvornih metara prostora, podijeljenih na tri ključne funkcije.

Jedan je prodajni prostor s odabranim Podravkinim proizvodima, posebnim edicijama proizvoda i memorabilijama. Drugi je ugostiteljski prostor, a treći poslovni prostor sa smještajnim jedinicama za internu upotrebu”, navode u koprivničkoj kompaniji.

Kako neslužbeno doznaje Danica.hr, prodajni prostor trebao bi se zvati “Kredenc”. Pojam kredenc, inače, označava tradicionalni kuhinjski ormar u koji se pospremaju posuđe, escajg, kuhinjske krpe, stolnjaci, začini.

Prvotno je bilo predviđeno da nova Podravkina zgrada bude trokatnica, ali na koncu se od toga odustalo. Imat će prizemlje, dva kata i ravni krov sa zelenilom te sunčevom elektranom.

Dakle, do kraja prosinca očekuje se završetak svih radova, opremanje objekta i ishođenje uporabne dozvole. Objekt bi trebao biti u funkciji u siječnju iduće godine, nadaju se u Podravki.