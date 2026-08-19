VIDEO Poznati hrvatski političar operiran u bolnici, po njega doletio helikopter MUP-a iz Dubrovnika. Prevozi ga dalje

Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sletio je u srijedu poslijepodne na stadion HŠK-a Zrinjski u Mostaru, odakle je prevezao Milijana Brkića, bivšeg potpredsjednika Hrvatskog sabora i nekadašnjeg visokog dužnosnika HDZ-a.

Kako doznaje Bljesak.info, Brkić je prethodno operiran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, nakon čega je organiziran njegov prijevoz helikopterom.

Helikopter Bell 412 sletio je na stadion oko 14.30. Prema informacijama istog izvora, u Mostar je stigao iz Dubrovnika, a nakon preuzimanja Brkića, let je nastavljen prema sjeveru.

Brkić je široj javnosti poznat i kao nekadašnji zapovjednik Specijalne jedinice policije Alfa, dok ga prijatelji i suborci poznaju pod nadimkom Vaso. Obnašao je niz političkih dužnosti, među kojima su funkcije potpredsjednika Hrvatskog sabora i HDZ-a.

Iz aktivne politike povukao se 2020. godine, a godinu poslije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.