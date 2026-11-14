Poznati hrvatski influencer progovorio o smrti majke: "Bila je pacijentica iste bolnice, nikada im neću oprostiti"

Smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru potresla je hrvatsku javnost. Nakon što je protiv četvorice medicinskih tehničara pokrenuta istraga zbog sumnje na teško ubojstvo, oglasio se i jedan od najpoznatijih hrvatskih influencera, Marco Cuccurin. Njegova emotivna ispovijest otkrila je da je i njegova pokojna majka bila pacijentica iste psihijatrijske ustanove.

Cuccurin je na Instagramu prvi put javno progovorio o okolnostima smrti svoje majke Sanje, koja je preminula 2021. godine. Kako je naveo, godinama nije imao snage govoriti o onome što se dogodilo, no tragična sudbina Kristiana Periša potaknula ga je da prekine šutnju.

„Nažalost, prvi put ću javno govoriti o razlozima zbog kojih moje majke nema, a mislio sam da to nikada neću učiniti. Naime, moja majka je 2021. godine bila pacijentica upravo ove bolnice - Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Upravo tamo je ležala, a onda nas je napustila na infektologiji, a nama je ostalo samo tisuću upitnika nad glavom”, napisao je influencer.

"Ostao sam bez majke s 20 godina"

Cuccurin je poručio kako smatra da postoje brojne okolnosti o kojima javnost još nije čula te da je spreman ispričati svoju priču.

„Tek ću progovoriti o svemu što imam jer, nažalost, imam dosta toga i nikada djelatnicima neću oprostiti sve što se tamo dogodilo. Ostao sam bez majke s 20 godina i tada nisam imao snage reći išta jer sam jedva skupio snage da ja ostanem dobro u glavi, ali sada, nakon Kristiana, imam potrebu, osjećaj i znak da moram pričati”, poručio je.

Njegove izjave predstavljaju osobno svjedočanstvo i izražavaju sumnje u okolnosti majčine smrti. Cuccurin pritom nije iznio dokaze na temelju kojih bi se mogla utvrditi odgovornost bolničkog osoblja za njezinu smrt.

Pozvao građane na okupljanje u Zagrebu

Influencer je pozvao građane da se u subotu, 14. studenoga, u podne okupe na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje je najavljeno osam minuta šutnje u spomen na Kristiana Periša.

„Želim da sutra (14.11.) svi dođemo i odamo počast Kristianu s osam minuta šutnje na Cvjetnom trgu u 12:00. Za njega, za moju mamu, za sve oboljele. Dosta je stigme, vrijeme je da i Hrvatska popizdi i krene u borbu”, napisao je.

Uz objavljenu snimku uputio je dodatnu poruku, istaknuvši da okupljanje nije posvećeno samo preminulom Kristianu nego i svim osobama koje se suočavaju s psihičkim bolestima i predrasudama.

„Ovo nije samo za Kristiana. Ovo je za moju mamu Sanju. Ovo je za sve psihički oboljele. Ovo je za sve Hrvate koji se boje pričati. Gotovo je i počinjemo govoriti. Vrijeme je da nas se čuje. Dosta je!”

Četvorica medicinskih tehničara pod istragom zbog teškog ubojstva

Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Njegovoj obitelji prvotno je priopćeno da je smrt nastupila zbog zastoja srca nakon primjene terapije. Međutim, članovi obitelji posumnjali su u takvo objašnjenje, a nakon što su vidjeli njegovo tijelo, uočili su ozljede koje su otvorile dodatna pitanja o okolnostima smrti.

Prema informacijama iz preliminarnog obdukcijskog nalaza, na tijelu su pronađene brojne ozljede, uključujući hematome, oguljotine te prijelome rebara i prsne kosti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv četvorice medicinskih tehničara zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva posebno ranjive osobe.

Prema sumnjama tužiteljstva, tijekom sputavanja pacijenta, koji je bio djelomično vezan za bolnički krevet, primijenjena je prekomjerna fizička sila koja je dovela do njegove smrti.

Četvorici osumnjičenih određen je istražni zatvor. Istraga je u tijeku, a njihova kaznena odgovornost nije pravomoćno utvrđena.

Ravnateljica bolnice podnijela ostavku

Nakon tragedije zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva provela je nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te utvrdila ozbiljne stručne i organizacijske propuste u postupanju prema pacijentu, kao i nepravilnosti u dokumentiranju postupaka.

U inspekcijskom nalazu problematizirano je i postupanje uprave bolnice.

Ravnateljica Klinike Majda Grah u četvrtak, 12. studenoga, podnijela je neopozivu ostavku, koju je Upravno vijeće istoga dana prihvatilo.

Slučaj je otvorio brojna pitanja o sigurnosti pacijenata u psihijatrijskim ustanovama, postupanju medicinskog osoblja i nadzoru nad primjenom fizičkog sputavanja.

Cuccurinova ispovijest dodatno je usmjerila pozornost javnosti na iskustva obitelji koje, kako tvrde, godinama čekaju odgovore o okolnostima smrti svojih najbližih.