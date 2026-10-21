Poznati Hrvati prošli su tešku borbu s neplodnošću: Godinama su čekali dijete, a sada otkrili emotivne detalje svoje priče

Glazbenik i producent Boris Đurđević (53), poznat kao osnivač grupe Colonia, ovih je dana sa suprugom Valerijom (43) proslavio veliku obljetnicu. Valerija se na Instagramu emotivnom objavom osvrnula na njihov zajednički život, izazove koje su prošli i najveću sreću koja im se dogodila, a to je rođenje sina Maxa.

'Ljubavi moja, prije točno 15 godina upoznala sam te i nisam ni slutila da će mi se već iduće godine život zauvijek promijeniti. Danas brojimo 15 godina prijateljstva (14 godina veze i 12 godina braka). Ain’t that some good shit?!', napisala je Valerija i obilježila važnu obljetnicu njihove ljubavi, javlja Story.

Nije skrivala da su imali i teške trenutke, ali brojni poslovni i privatni izazovi sada su iza njih, kao i borbe s bolestima i suočavanje s neplodnošću. Ti su ih trenuci još više povezali.

'Koliko smo toga samo prošli u tom vremenu... Nepregledan niz nezaboravnih trenutaka, druženja, izlazaka, divnih putovanja i zajedničkih uspjeha. Ali, naša priča izgrađena je i na onim težim danima. Prebrodili smo borbe s bolestima, suočili se s neplodnosti i brojnim drugim poslovnim i privatnim izazovima', napisala je. Unatoč svemu što im je život donio, uspjeli su sačuvati svoj odnos i međusobno povjerenje.

'U svemu tome, sačuvali smo našu tvrđavu. Uvijek kažem da smo mi rijetko kad imali problem između nas. Okolnosti oko nas često su bile puno veći izazov, ali unutar naših zidova, između nas dvoje, uvijek je postojala samo ljubav i to ona, kako kažu Zemljani (i svi koji nas znaju), prava', poručila je. Prošle godine ostvarila im se najveća životna želja. Dugo su se borili da bi postali roditelji, a dolazak dječaka bio je kruna njihove zajedničke priče, javlja Story.

'Kruna naše tvrđave došla je prošle godine, naš predivan sin Max. Samo ti i ja znamo koliko smo se borili, da bi nam taj mali preslatki car, došao u život. Ponosna sam na to!', napisala je, ne skrivajući ponos zbog svega što su zajedno prošli.