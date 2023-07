Poznati golman se i dalje nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja u splitskoj bolnici: 'Stanje je zabrinjavajuće'

Legendarni nizozemski vratar i reprezentativac Edwin van der Sar (53) hospitaliziran je u splitskoj bolnici.

Iz KBC-a s Split potvrdili su nam tu informaciju, a poznati nogometaš primljen je na odjel Neurologije.

"Edvin van der Sar zaprimljen je danas u Klinički bolnički centar Split zbog neuroloških problema. Smješten je na Klinici za neurologiju. U tijeku je dijagnostika i liječenje. Stabilno je i osjeća se dobro", kazali su nam iz KBC-a Split.

U prijepodnevnim satima subote javnosti se putem društvenih mreža obratio Ajax s kojim je vratar postigao povijesne uspjehe.

- Edwin van der Sar zasad ostaje na intenzivnoj njezi. Njegovo stanje je stabilno, ali i dalje zabrinjavajuće.

Ajax dijeli ovu informaciju u ime Annemarie van der Sar, Edwinove supruge.

Obitelj Van der Sar, zajedno s Ajaxom, zahvalna je i duboko dirnuta brojnim porukama podrške - napisali su iz kluba.

