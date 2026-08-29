Poznati glumac nakon moždanog udara: "Kći mi je spasila život"

Jamie Foxx je u nedavnom gostovanju u podcastu Keke Palmer progovorio o zdravstvenoj krizi koju je pretrpio 2023. godine i otkrio što mu je rekao liječnik koji ga je liječio nakon moždanog udara. Liječnik je istaknuo ključnu ulogu njegove kćeri Corinne u oporavku, a glumac je prepričao njegove riječi: "Čovječe, bez nje ne bi bio ovdje", prenosi Index.

Ključna uloga kćeri

Ta spoznaja pomogla je Foxxu da u potpunosti shvati postupke svoje najstarije kćeri tijekom krize. Njezinu je reakciju usporedio s onom Michaela Corleonea iz filma "Kum", koji preuzima zaštitu oca nakon atentata. "Bila je upravo takva", rekao je Foxx.

Glumac, čije je pravo ime Eric Marlon Bishop, dodao je da mu je liječnik kasnije još jednom potvrdio koliko je Corinne bila presudna. "Rekao je: 'Čovječe, kći ti je spasila život.' Mislio je na Corinne. Ona te spasila. Rekao je: 'Ona je razlog zašto si ovdje'."

Foxx je Corinne, koja danas ima 32 godine, dobio 1994. s bivšom partnericom Connie Kline. S Kristin Grannis ima i 17-godišnju kćer Anelise, a u svibnju je potvrđeno da sa sadašnjom djevojkom Alyce Huckstepp čeka treće dijete.

Borba za život

Foxx je o moždanom udaru progovorio više od tri godine nakon što je hospitaliziran u Atlanti. Priznao je da je mnoge detalje o svom stanju držao u privatnosti i da se većine događaja ni sam ne sjeća. Kasnije se vratio u bolnicu upoznati šezdesetak medicinskih sestara koje su se brinule o njemu, što je opisao kao iskustvo koje mu je osvijestilo koliko je situacija bila ozbiljna.

Sestre su mu rekle da je činjenica da je preživio pravo čudo. Objasnile su da manje od tri posto pacijenata s takvim stanjem napusti bolnicu. "Obično ih stavimo u kutiju", prepričao je Foxx njihove riječi.

Humor kao lijek

Glumac je otkrio da je tijekom oporavka i rehabilitacije često bio dezorijentiran i da mu je trebalo vremena da shvati što mu se dogodilo. Ipak, humor ga nije napustio, a šale su mu pomogle da se nosi sa situacijom. "Nisu mogli obavljati standardne provjere stanja jer sam se oslanjao isključivo na humor. Bio sam smiješan, stalno sam se šalio", rekao je.

Kada bi ga osoblje pitalo tko je, pretvarao bi se da je netko drugi, primjerice Denzel Washington ili Dave Chappelle. "Pitali bi: 'Tko si ti danas?' A ja bih rekao: 'Čovječe, ludo je. Ja sam Dave Chappelle'", prisjetio se. "Ali to je bio jedini način da izdržim. Jedino sam se tako mogao vratiti sebi."

Corinneina perspektiva

Njegova kći Corinne ispričala je kako u trenucima očeve krize nije imala vremena za strah, već se odmah usredotočila na brigu o njemu. "Kad si u takvoj situaciji, mozak ti radi na adrenalinu i nemaš vremena za strah. Jednostavno preuzmeš ulogu njegovatelja. Nikad nisi spreman brinuti se o roditeljima na taj način, ali kad se to dogodilo, rekla sam si da ja to mogu", objasnila je.

Jedan od najtežih dijelova iskustva bila su joj internetska nagađanja o očevu stanju, koja su uključivala i teorije zavjere o tome da je glumac kloniran. "Nikad prije nisam iskusila tu mračnu stranu interneta. Ali čim je on nestao iz javnosti, bilo je strašno vidjeti u kojem su smjeru krenule te priče", objasnila je.

Istaknula je da joj nije padalo na pamet objavljivati očeve privatne medicinske podatke kako bi zaustavila glasine. "Nije bilo na meni da iznosim te informacije. To je bilo najteže, pokušati se nositi sa svime time. Ali na kraju nije bilo važno. Mogli su pričati što god žele, sve dok je on dobro."

Novi pogled na život

Foxx je zaključio da zbog svega što se dogodilo danas drugačije gleda na svoju kćer i na život. "Kad je sada pogledam, kažem si da moram iskoristiti ovaj život. Moram ga živjeti", rekao je. "Ta spoznaja koliko je netko imao ljubavi i snage za tebe... Svi bismo trebali imati jednu Corinne Marie Foxx. Ozbiljan sam."

Glumac trenutno radi na nekoliko projekata. Glumi i producira Netflixovu dramu o boksu "Fight for ’84" te akcijski film "Deadlocked".