Poznati glumac je bespravno napravio bazen i kat na Korčuli. Evo i kolika je kazna

Nakon prijave općine Vela Luka, građevinska inspektorica Državnog inspektorata je obišla imanje glumca i komičara Enisa Bešlagića na Korčuli. Potvrdili su da su službeno zatvorili gradilište.

-Očevidom je utvrđeno je da je na postojećoj stambenoj građevini bespravno nadograđena etaža, bez prethodno ishođene izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole. Također je utvrđena bespravna izgradnja vanjskog bazena - odgovaraju iz Inspektorata.

Prva kazna je inače 6000 eura, a toliko bi trebao dobiti i glumac.

Bešlagić je prije deset godina kupio tri zemljišta površine oko 2400 četvornih metara u uvali Poplat koja pripada općini Vela Luka. Od tada uređuje svoje imanje, a fotografije iz zraka prikazuju da je prilično raskrčio zemljište u odnosu kako je sve izgledalo 2016. godine.

Kad je Bešlagić kupio zemlju u predivnoj uvali, na jednoj parceli je bila legalna kuća, sagrađena s dozvolom i tlocrtne površine 78 kvadrata. Na imanju je i drugi, stari, legalizirani stambeni objekt koji je ozakonio bivši vlasnik. I upravo na tom starom objektu je Bešlagić napravio kat bez dozvole u sklopu rekonstrukcije. Fotografije bespravne gradnje nam je ustupio portal jug.info čija novinarka Dora Lozica ih je napravila prošli tjedan na Korčuli.

Općina Vela Luka naredila je u listopadu zaustavljanje radova. Za nadogradnju legalnog objekta inače je potrebna građevinska dozvola. Iz općine kažu da je na lokaciji dozvoljena izgradnja do tri etaže, ali maksimalna visina mora biti 8,4 metra.

Glumac je ranije rekao za 24sata da je dozvolu zatražio, ali nije čekao da je dobije nego je počeo radove.

- Enis Bešlagić je putem opunomoćenika, 30.12.2025 god. podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje zgrade stambene namjene. Postupak je još uvijek u tijeku. Uz zahtjev nije dostavljena zakonom propisana dokumentacija te je investitor zaključkom pozvan da dostavi potrebnu dokumentaciju. Zatraženo je produljenje roka ali do današnjeg dana dokumentacija nije dostavljena. Obzirom da još uvijek ne raspolažemo projektnom dokumentacijom ne možemo odgovoriti što investitor planira graditi - odgovorili su nam iz Dubrovačko-neretvanske županije koja je nadležna za izdavanje dozvola na Korčuli. Naveli su da za ostala dva zemljišta, na kojem je useljiva, legalno izgrađena kuća i onom na kojem nema ništa izgrađeno - nisu tražene nikakve dozvole.

Bešlagić se i pisano očitovao za 24sata, a kasnije je tvrdio i da je krov kuće počeo prokišnjavati, pa je započeo radove.