Poznati Getanin osuđen! Vrijeđao je šefa komunale iz Banovine. Nazvali smo ga: "Tretirali su nas kao krčmare"

Baldo Đanović, poznati stanar splitskog Geta i aktivist iz Dominisove ulice, pravomoćno je osuđen na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kazna? Novčanih 100 eura – zbog uvredljivih dopisa koje je početkom 2022. godine slao Damiru Ordulju, voditelju Odsjek za tehničke i pomoćne poslove.

Prema presudi, Đanović je u pismima upućenima izravno Ordulju koristio niz uvreda i omalovažavajućih izraza koji su se odnosili na njegovo službeno djelovanje. U dopisima ga je optužio da je dio "jalovog društva", nazvao ga "nepismenim čovjekom" te insinuirao da je riječ o "bitnoj hordi potkapacitiranih ljudi" zaposlenih u komunalnoj službi. Sud je utvrdio da su poruke imale za cilj vrijeđanje i omalovažavanje službenika u obavljanju njegovih dužnosti, čime je narušen javni red i mir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"O presudi ne bih nadugo i naširoko..."

Đanović je već poznat splitskoj javnosti po svojim aktivističkim istupima, osobito u staroj gradskoj jezgri.

Kontaktirali smo ga, a evo kako je komentirao ovu presudu od 100 eura:

"Prije svega, zahvaljujem novinarima, jer da mi nisu javili da je presuda objavljena na oglasnoj ploči, ne bih znao za nju i ne bih imao pravo na žalbu. No, o poštanskoj aljkavosti drugom prilikom. O presudi ne bih nadugo i naširoko – sustav kažnjava one koji ukažu da je car gol, a ne one koji cara golog na prevaru vode kroz svjetinu. Imate svjež primjer kako se unutar Dioklecijanove palače, na trošak građana, oblagala daskama ulica u Bulićevoj, da kome ne bi pao kamen ili crijep na glavu. Mi smo sanacijom željeli spriječiti ugrozu za prolaznike i istovremeno sanirati privatno vlasništvo", kazao nam je Đanović te nastavio:

"Samo treba naučiti slova, pročitati i prepisati od naprednijih i boljih"

"Kako g. Ordulj i njegove kolege ne poznaju slične prakse u gradovima baštine, tretirali su nas kao krčmare koji izbacuju dodatne stolove na javnu površinu, a ne kao one koji čuvaju život u Palači – na temelju čega zapravo i imamo UNESCO-ovu zaštitu. Na presudu ću se svakako žaliti te ću predložiti da mi se kazna pretvori u dobrotvorni rad. Mogu je odraditi tako da g. Ordulja podučim pisanim slovima, jer su legislative o očuvanju života u gradovima baštine uglavnom pisane tim pismom, pa će mu biti lakše prepisivati od pametnijih. Ponavljam ono što uporno govorim gradskim službenicima – dobre prakse i legislative već postoje u gradovima baštine, samo treba naučiti slova, pročitati i prepisati od naprednijih i boljih", zaključio je poznati Getanin za Dalmaciju Danas.