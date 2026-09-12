Poznati finalisti: Evo tko igra za Grand Slam titulu

Ben Shelton izborio je prvi Grand Slam finale u karijeri. U velikom američkom polufinalnom dvoboju 23-godišnjak je nakon preokreta svladao Francesa Tiafoea sa 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Tiafoe je bolje otvorio susret i osvojio prvi set, no nakon toga inicijativu je preuzeo Shelton. U sljedeća dva seta nametnuo je svoju igru i s dva puta po 6:3 potpuno preokrenuo rezultat.

Tiafoe propustio prilike

Tiafoe je početkom četvrtog seta imao nekoliko prilika za break kojima je mogao vratiti neizvjesnost u meč, ali ih nije uspio iskoristiti. Shelton je ostao miran, a završnicu seta riješio je u svoju korist sa 7:5 i izborio najveće finale dosadašnje karijere.

Za Grand Slam naslov Shelton će u nedjelju od 22 sata po hrvatskom vremenu igrati protiv Alexandera Zvereva.

Nijemac je svoj polufinalni posao odradio u tri seta protiv Karena Hačanova, kojeg je pobijedio 6:3, 7:6, 7:6. Posebno dramatičan bio je tie-break trećeg seta, u kojem je Hačanov imao prednost 5:2, a potom i 6:4, ali nije uspio produžiti susret.

Zverev će tako pokušati osvojiti svoj drugi Grand Slam naslov, dok Shelton lovi prvi trofej na jednom od četiri najveća svjetska turnira.

Prije muškog finala na rasporedu je i borba za ženski naslov. Večeras od 22 sata sastaju se prve dvije tenisačice svijeta, Jelena Ribakina i Arina Sabalenka.