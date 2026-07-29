Poznati DJ pronađen mrtav u stanu

Francuski producent elektroničke glazbe i DJ Kavinsky, čiji je hit "Nightcall" stekao kultni status nakon što je otvorio film Drive redatelja Nicolasa Windinga Refna iz 2011. godine, preminuo je u utorak u dobi od 50 godina.

Glazbenik je pronađen mrtav u svom domu u Parizu u utorak navečer. Francuske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti njegove smrti, no zasad nema naznaka da je riječ o kaznenom djelu. Prema navodima francuskih medija, Kavinsky se u danima prije smrti žalio na jake glavobolje.

Iako je godinama uživao velik ugled na francuskoj elektroničkoj sceni, upravo ga je pjesma "Nightcall" proslavila diljem svijeta. Skladbu je producirao zajedno s Guy-Manuelom de Homem-Christom iz dvojca Daft Punk, dok je vokale otpjevala Lovefoxxx iz brazilskog benda CSS. Pjesma je postala zaštitni znak filma Drive te jedna od najprepoznatljivijih elektroničkih skladbi desetljeća.

Premda nikada nije dosegao komercijalni uspjeh izvođača poput Daft Punka ili Justicea, Kavinsky je ostavio snažan trag na generaciji producenata inspiriranih nostalgičnim, filmskim zvukom elektroničke glazbe. Smatra ga se jednim od umjetnika koji su značajno pridonijeli popularizaciji synthwave žanra izvan granica Francuske.