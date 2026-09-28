Poznati detalji nesreće u Dalmaciji: Poginuo 43-godišnji motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila na Jadranskoj magistrali kod Baćine smrtno je stradao 43-godišnji motociklist, dok je drugi motociklist lakše ozlijeđen.

Nesreća se dogodila 27. rujna oko 19.15 sati na državnoj cesti D-8, u mjestu Baćina, na predjelu Katići. Prema informacijama policije, 43-godišnjak je upravljao motociklom dubrovačkih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, prilikom ulaska u lijevi pregledni zavoj izgubio nadzor nad motociklom. Izletio je izvan južnog ruba kolnika te se u nekontroliranom kretanju uspeo na kamenu makadamsku površinu. Nakon toga udario je u veći broj kamenja, a potom i u kamenu površinu. Od zadobivenih ozljeda 43-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće.

Drugi motociklist naletio na kamenje i plastiku

Iza njega se u istom smjeru kretao 49-godišnji motociklist, također neprilagođenom brzinom. On je naletio na kamenje i dijelove plastike rasute po kolniku, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom i izletio izvan sjevernog ruba ceste, gdje se zaustavio.

Zbog zadobivenih ozljeda prevezen je u KBC Split, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Očevidom je rukovodilo nadležno Županijsko državno odvjetništvo, a zbog njegova provođenja promet na ovom dijelu Jadranske magistrale bio je u cijelosti zatvoren sve do 00.30 sati. Tijelo preminulog 43-godišnjaka prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će biti provedena sudsko-medicinska obdukcija.

Policija ponovno upozorava vozače

Nakon ove teške prometne nesreće policija je ponovno upozorila vozače, posebno vozače mopeda i motocikala, na važnost pridržavanja prometnih propisa. Ističu kako su neprilagođena i nepropisna brzina i dalje među najčešćim uzrocima najtežih prometnih nesreća.

Vozače pozivaju da brzinu prilagode uvjetima na cesti, stanju kolnika, vidljivosti i preglednosti zavoja, dok motocikliste dodatno podsjećaju na obvezno korištenje zaštitnih kaciga i druge zaštitne opreme te na izbjegavanje rizičnih pretjecanja i manevara.