Poznati detalji komemoracije i posljednjeg ispraćaja Miše Kovača: Obitelj uputila posebnu molbu javnosti

Poznati su detalji komemoracije i posljednjeg ispraćaja legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača. Diskografska kuća Croatia Records objavila je službenu obavijest u kojoj je potvrdila datum i mjesto održavanja komemoracije te prenijela molbu obitelji.

Komemoracija u čast velikana hrvatske zabavne glazbe održat će se u srijedu, 11. studenoga 2026. godine, s početkom u 12 sati, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Posljednji ispraćaj u krugu obitelji

Iz Croatia Recordsa istaknuli su Mišinu neizbrisivu ulogu u hrvatskoj glazbi i životima brojnih generacija.

„Mate Mišo Kovač bio je glazbena legenda, čovjek jedinstvene karizme, glas i simbol Dalmacije te dio života milijuna ljudi. Njegovo ime i njegove pjesme živjet će vječno u našim srcima”, poručili su iz diskografske kuće.

U službenoj obavijesti potvrđeno je i da će se sprovod održati u krugu obitelji, bez javnog ispraćaja.

Iz Croatia Recordsa pritom su uputili molbu javnosti da u ovim teškim trenucima poštuje privatnost Mišine obitelji.

„Molimo sve za poštivanje privatnosti obitelji te za razumijevanje u ovim teškim trenucima. Hvala vam na poštovanju, suosjećanju i dostojanstvu”, stoji u priopćenju.

Odlaskom Mate Miše Kovača hrvatska glazbena scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova, čije su pjesme desetljećima obilježavale živote i uspomene brojnih generacija, osobito u njegovoj Dalmaciji.