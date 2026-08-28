Poznati datumi Hajdukovih europskih utakmica: Evo kada kreće spektakl u Konferencijskoj ligi

Hajduk je doznao protivnike u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a poznati su i termini u kojima će Bijeli odigrati šest europskih utakmica ove jeseni. Splićani će u ligaškoj fazi igrati protiv Ajaxa, Midtjyllanda, Sint-Truidena, Lincoln Red Impsa, Nordsjaellanda i Thuna. Na Poljud stižu Ajax, Sint-Truiden i Nordsjaelland, dok će Hajduk gostovati kod Midtjyllanda, Lincolna i Thuna.

Prva utakmica sredinom listopada

Prema službenom kalendaru UEFA-e, ligaška faza Konferencijske lige počinje 15. listopada, dok će posljednje, šesto kolo biti odigrano 17. prosinca.

Termini svih šest kola su: 1. kolo – 15. listopada 2026., 2. kolo – 22. listopada 2026., 3. kolo – 5. studenoga 2026., 4. kolo – 26. studenoga 2026., 5. kolo – 10. prosinca 2026. i 6. kolo – 17. prosinca 2026.

To znači da Hajduk od sredine listopada do sredine prosinca čeka šest velikih europskih večeri.

Čeka se kompletan raspored Hajduka

U ovom trenutku još nije poznato protiv kojeg će suparnika Hajduk igrati u kojem kolu, odnosno kada će Ajax stići na Poljud te kada će Bijeli krenuti na pojedina gostovanja. UEFA je objavila kako će kompletan raspored ligaške faze, uključujući datume pojedinih utakmica i vremena početka susreta, biti objavljen najkasnije u nedjelju, 30. kolovoza.

Hajduk će tako svoju europsku jesen odraditi kroz šest kola, a navijačima će posebno zanimljiv biti dolazak četverostrukog prvaka Europe Ajaxa na Poljud.