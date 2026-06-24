Poznati dalmatinski pjevač iznenadio mladence u crkvi, rasplakao se i svećenik

Šibenski tenor Marko Škugor posljednjih je godina postao jedno od najtraženijih glazbenih imena na vjenčanjima. Njegove ljubavne balade često su prvi izbor mladenaca za prvi ples, a kada se pojavi i zapjeva uživo, emocije rijetko ostanu pod kontrolom.

Sve je počelo pjesmom "Samo s tobom sam upoznao ljubav", koju je snimio s Oliverom Dragojevićem, a koja je ubrzo postala nezaobilazan dio brojnih svadbenih slavlja. Veliku popularnost stekao je i duet "Ono nešto" s Danijelom Martinović, koji je osvojio publiku ne samo u Hrvatskoj, već i u susjednim zemljama.

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No, jedan od posljednjih trenutaka koje je Škugor podijelio na društvenim mrežama posebno je dirnuo njegove pratitelje.

Naime, popularni pjevač pojavio se kao iznenađenje na vjenčanju slovenskog para Katje i Roka. Ceremonija se održavala u crkvi, a mladenci nisu skrivali emocije kada su ugledali glazbenika čije pjesme vole.

Dok je Škugor izvodio baladu "Obljubim ti", koju je snimio na slovenskom jeziku sa skupinom Kvatropirci, mladenka nije mogla suspregnuti suze. Emotivna atmosfera ubrzo je zahvatila i ostale uzvanike, a posebno dirljiv prizor bio je trenutak kada su emocije svladale i svećenika koji je predvodio obred.

Video je u kratkom roku privukao velik broj reakcija na društvenim mrežama, a brojni pratitelji složili su se da je riječ o jednom od najemotivnijih trenutaka koje je Škugor dosad podijelio sa svojom publikom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Škugor (@markoskugor.official)