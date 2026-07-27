Poznate su nove cijene goriva za iduća dva tjedna

Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu prvog dana od objave uredbe, a vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

S obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, Vlada je smanjila visinu trošarina i premija. Trošarine su snižene za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo i za 0,01 euro po litri za benzin, dok su premije smanjene za 0,01 euro po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, za 0,035 eura po litri za plavi dizel te za 0,02 eura po kilogramu za UNP.

Najviše maloprodajne cijene izračunate su prema formuli koja se temelji na osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene premije koje iznose 0,1435 eura po litri za benzinsko gorivo, 0,1145 eura po litri za dizelsko gorivo i 0,0436 eura po litri za plavi dizel.

Za UNP ograničena premija iznosi 0,9037 eura po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,4416 eura po kilogramu za velike spremnike.

Nove cijene goriva:

Benzinsko gorivo: 1,62 eura/l (povećanje za 0,08 eura/l)

1,62 eura/l (povećanje za 0,08 eura/l) Dizelsko gorivo: 1,75 eura/l (povećanje za 0,16 eura/l)

1,75 eura/l (povećanje za 0,16 eura/l) Plavi dizel: 1,21 eura/l (povećanje za 0,19 eura/l)

1,21 eura/l (povećanje za 0,19 eura/l) UNP za spremnike: 1,28 eura/kg (povećanje za 0,05 eura/kg)

1,28 eura/kg (povećanje za 0,05 eura/kg) UNP za boce: 1,86 eura/kg (povećanje za 0,05 eura/kg)

Iz Vlade navode kako bi, bez njezinih mjera i uz potpuno slobodno formiranje cijena prema razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi, cijene bile još više.

U tom slučaju cijene bi iznosile:

Benzinsko gorivo: 1,77 eura/l

1,77 eura/l Dizelsko gorivo: 1,94 eura/l

1,94 eura/l Plavi dizel: 1,28 eura/l

1,28 eura/l UNP za spremnike: 1,39 eura/kg

1,39 eura/kg UNP za boce: 2,10 eura/kg

Novi režim regulacije vrijedit će idućih 14 dana.