Poznate rock legende stižu u Trilj: Pomažu dvojici teško ozlijeđenih bajkera

Rock glazba, motocikli i veliko srce ponovno će ovoga vikenda obilježiti Trilj. Naime, moto klub Noćni jahači Trilj 10. i 11. srpnja na prostoru Gaza organizira 24. humanitarni moto susret pod nazivom „Zajedno za naše dečke“. Cjelokupan prihod od manifestacije bit će namijenjen liječenju i rehabilitaciji dvojice triljskih bajkera, Luke i Ante, koji se već godinu dana bore s posljedicama teške prometne nesreće.

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Iza njih su brojni operativni zahvati, terapije i mjeseci rehabilitacije, no njihov put oporavka još nije završen. Liječenje zahtijeva kontinuiranu medicinsku skrb, specijalističke terapije i rehabilitacijske programe koji predstavljaju velik financijski teret. Upravo zato članovi Moto kluba Noćni jahači odlučili su ovogodišnji moto susret u cijelosti posvetiti svojim prijateljima, vjerujući da zajedništvom mogu barem malo olakšati njihovu svakodnevnu borbu.

Manifestacija će i ove godine okupiti brojne motocikliste, ljubitelje rock glazbe i sve ljude dobre volje koji žele pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Organizatori ističu kako je upravo solidarnost ono po čemu je bajkerska zajednica oduvijek bila prepoznatljiva.

Dvije večeri vrhunske rock glazbe

Program oba dana počinje u 20 sati i donosi nastupe poznatih rock sastava.

Tako će petak atmosferu zagrijati grupa Pojave, nakon koje na pozornicu stiže legendarno Atomsko sklonište, jedan od najdugovječnijih hrvatskih rock bendova.

Subotnja večer rezervirana je za Raptor bend, grupu Pojave te kultne Divlje jagode, čiji će nastup zaključiti ovogodišnji humanitarni moto susret.

Predsjednik Moto kluba Noćni jahači Tonći Odrljin kaže kako ovogodišnji događaj ima posebno značenje za sve članove kluba.

„Ovogodišnji moto susret za nas ima posebno značenje. Odlučili smo da cjelokupan prihod od manifestacije usmjerimo za liječenje i oporavak naših prijatelja Luke i Ante, koji su teško stradali u prometnoj nesreći. Zato ovogodišnji susret nosi naziv "Zajedno za naše dečke". Vjerujemo da ćemo još jednom pokazati kako je bajkerska zajednica jedna velika obitelj koja je uvijek spremna stati uz svoje članove kada im je najteže“, poručio je Odrljin.

Pozvao je sve građane da svojim dolaskom podrže humanitarnu akciju.

„Pripremili smo dvije večeri vrhunske glazbe uz Atomsko sklonište, Divlje jagode, Pojave i Raptor bend, ali ono najvažnije nije program, nego razlog zbog kojeg se okupljamo. Svaka kupljena ulaznica, svaka donacija i svaki dolazak bit će konkretna pomoć Luki i Anti te poruka da u ovoj borbi nisu sami“, ističe Odrljin

Gotovo četvrt stoljeća pomaganja drugima

Moto klub Noćni jahači osnovan je 2000. godine, a danas je jedan od najprepoznatljivijih moto klubova u Dalmaciji kada je riječ o humanitarnom radu. Njihovi moto susreti od samih početaka imaju humanitarni karakter, a tijekom gotovo 25 godina djelovanja prikupili su i donirali desetke tisuća eura za brojne pojedince, obitelji, zdravstvene ustanove i udruge.

Njihova pomoć stigla je do djece kojoj je bilo potrebno liječenje, obitelji slabijeg imovinskog statusa, osoba s invaliditetom i brojnih sugrađana koji su se našli u teškim životnim situacijama.

Među najznačajnijim projektima izdvajaju se donacije medicinske opreme KBC-u Split, nabava slušnog pomagala za Centar Juraj Bonači u Sinju, pomoć pri izgradnji crkve u Košutama i Vukovarskog vodotornja, kupnja pametne ploče za Osnovnu školu Trilj, financiranje školskih udžbenika za djecu slabijeg imovinskog statusa te nabava ortopedskih pomagala. Osim toga, redovito sudjeluju u brojnim lokalnim i nacionalnim humanitarnim akcijama.

Članovi kluba ističu kako im je upravo pomaganje drugima najveća vrijednost koju njeguju od osnutka te da ovogodišnji moto susret nastavlja tu tradiciju.

Budite dio humanitarne priče

Ulaznice za humanitarni moto susret dostupne su putem sustava Adriaticket, a organizatori će o eventualnom nastavku prodaje pravodobno obavještavati javnost putem društvenih mreža i medija.

Bajkeri koji na susret dolaze motociklom, djeca i osobe s invaliditetom ne plaćaju ulaz, no i oni će moći dati dobrovoljni prilog za pomoć Luki i Anti.

Svi koji žele dodatno podržati akciju mogu donirati sredstva uplatom na poseban račun otvoren za ovu humanitarnu akciju. IBAN: HR9624070001500017092 BIC: OTPVHR2X Dodatne informacije dostupne su putem Facebook stranice Moto kluba Noćni jahači Trilj ili na broj organizatora Ivana 095 902 2758.

Organizaciju ovogodišnjeg moto susreta podržali su Grad Trilj te brojne tvrtke, udruge i pojedinci koji su prepoznali važnost ove humanitarne priče.

Organizatori vjeruju kako će i ovog puta zajedništvo pokazati svoju snagu te da će svaka kupljena ulaznica, svaka donacija i svaki stisak ruke biti još jedan korak prema oporavku dvojice njihovih prijatelja.

Kao i svake godine, svim posjetiteljima upućuju svoju dobro poznatu poruku koja najbolje opisuje duh ovog okupljanja: „Dođite u miru ili ostanite doma.“