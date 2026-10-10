Poznate nove informacije o smrti Gorana Bareta, evo što je otkriveno nakon očevida

Nakon smrti Gorana Bareta pojavili su se novi detalji o njegovim posljednjim satima, a prema neslužbenim informacijama preminuo je tijekom noći u snu, u svojem stanu u zagrebačkom Sopotu.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, frontmen grupe Majke preminuo je tijekom noći, u snu, u svojem stanu u novozagrebačkom naselju Sopot.

Policija je tijekom petka obavljala očevid u podstanarskom stanu u kojem je glazbenik živio, a postupak je trajao sve do kasnih popodnevnih sati.

Prema prvim, neslužbenim informacijama, Bare je preminuo u svojem krevetu tijekom noći. Nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, njegovo tijelo prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a stan bi nakon završetka očevida trebao biti zapečaćen.

Stanari zgrade u Sopotu, u koju se Bare doselio, veći dio poslijepodneva nisu ni znali da je njihov susjed preminuo.

Ispred zgrade u kojoj je živio počele su se pojavljivati zapaljene svijeće u znak posljednjeg pozdrava glazbeniku.