Poznata zgrada u Sinju uskoro će izgledati potpuno drukčije. U nju stižu studenti

U uredu gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji povijesne zgrade Štalije na Bazani, u kojoj će biti smješten Inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu, odnosno buduća zgrada Sveučilišta u Sinju.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Sinja Miro Bulj i direktor splitske tvrtke Prolux d.o.o. Nedjeljko Nikolić. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.549.346,73 eura bez PDV-a, odnosno 1.936.683,41 euro s PDV-om, a predviđeni rok izvođenja radova je 12 mjeseci.

Potpisivanju ugovora nazočili su zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i javnu nabavu Ana Cvitković te Danijel Perić iz tvrtke Prolux d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 2.334.330,90 eura bez PDV-a. U postupku javne nabave zaprimljene su tri ponude gospodarskih subjekata, a kriterij za odabir bila je ekonomski najpovoljnija ponuda. Odabrana je tvrtka Prolux d.o.o., čija je ponuda ujedno sadržavala najnižu ponuđenu cijenu radova.

Potpisivanjem ugovora Grad Sinj napravio je najvažniji korak prema ostvarenju jednoga od najvažnijih obrazovnih projekata u svojoj povijesti.

Projekt se provodi uz sufinanciranje sredstvima EU u okviru ITU poziva „Revitalizacija brownfield lokacija u Urbanoj aglomeraciji Split“.

U suradnji sa Sveučilištem u Splitu, u budućem Centru izvodit će se sveučilišni studijski programi „Mediteranska poljoprivreda“ i „Agronomija Mediterana“. Studentima iz Sinja i Cetinske krajine tako će se omogućiti studiranje u vlastitom gradu, dok će Sinj dobiti nove mogućnosti za razvoj znanosti, održive poljoprivrede i suvremenih tehnologija.

Gradonačelnik Miro Bulj istaknuo je kako ovaj projekt potvrđuje da Sinj postaje prepoznatljiv sveučilišni grad.

„Grad Sinj proveo je kompletan postupak osigurao zemljište i zgradu, pripremio projekt te proveo javnu nabavu. U suradnji sa Sveučilištem u Splitu stvorili smo sve potrebne uvjete za realizaciju projekta, a nakon završetka radova zgrada će biti predana Sveučilištu na upravljanje. Ovo je veliki razvojni iskorak za Sinj i cijelu Cetinsku krajinu jer naš grad dobiva pravi sveučilišni značaj. U vremenu kada se sve više govori o sigurnosti hrane, energentima i samoodrživosti, ovakvo učilište ima iznimnu važnost. Vjerujem da će privući studente ne samo iz Sinja i Cetinske krajine nego i iz cijele Dalmatinske zagore i drugih dijelova Hrvatske. Ako nešto predstavlja stvarnu perspektivu našega kraja, onda su to naša zemlja, zdrava domaća hrana i razvoj suvremene poljoprivredne proizvodnje. Ovo je sjajan projekt kojim znanje, znanost i nove tehnologije povezujemo s onim najvrjednijim što imamo, našom zemljom i ljudima koji na njoj žive i rade“, poručio je gradonačelnik Miro Bulj.

Obnovljena Štalija postat će sjedište Inovacijskog centra za digitalnu poljoprivredu i suvremeno edukacijsko-istraživačko središte namijenjeno studentima, znanstvenicima, stručnjacima, lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, poduzetnicima i inovatorima.