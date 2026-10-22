Poznata splitska slastičarnica zatvara vrata nakon deset godina: "Ovo nije kraj, nego novo poglavlje"

Jedna od poznatijih splitskih slastičarnica, Oš kolač, objavila je vijest koja će rastužiti brojne ljubitelje njihovih slastica. Nakon deset godina poslovanja, ovaj popularni ugostiteljski objekt zatvara svoja vrata, barem u obliku u kojem su ga Splićani dosad poznavali. Vijest su objavili na društvenim mrežama, zahvalivši svim gostima koji su tijekom protelog desetljeća bili dio njihove priče. "Nakon deset godina, Oš kolač u ovom obliku završava svoju priču. Radimo još do sredine studenoga, a točan datum javljamo uskoro", poručili su.

"Hvala vam za svaki rođendan, vjenčanje i osmijeh"

Tijekom godina Oš kolač postao je prepoznatljivo mjesto za ljubitelje slastica, a njihove su torte i kolači bili dio brojnih proslava, rođendana i vjenčanja. U emotivnoj oproštajnoj poruci posebno su zahvalili svojim vjernim kupcima. "Hvala vam za svaki rođendan, vjenčanje i osmijeh na našim vratima. Dođite nas posjetiti još jednom, a mi ćemo se potruditi da svatko od vas ponese svoj omiljeni kolač", napisali su.

Zatvaranje ili početak nečeg novog?

Ipak, čini se da ova priča ne završava potpunim oproštajem. Iz njihove objave može se naslutiti kako se iza zatvaranja postojećeg objekta kriju novi planovi, no zasad nisu otkrili o čemu je riječ. "Ovo nije kraj, nego novo poglavlje. Više o tome uskoro", poručili su iz Oš kolača.

Slastičarnica će tako raditi još nekoliko tjedana, odnosno do sredine studenoga, a točan datum zatvaranja bit će naknadno objavljen. Što će donijeti novo poglavlje poznatog splitskog brenda, zasad ostaje nepoznato.