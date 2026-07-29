Poznata splitska lica stigla na premijeru u Dujmovači: Pogledajte tko je došao na predstavu "Herscht 07769"

U sklopu Splitskog ljeta večeras se u Dujmovači održava premijera predstave "Herscht 07769", središnjeg dramskog događaja ovogodišnjeg festivala. Predstavu je prema romanu Lászla Krasznahorkaija, jednog od najznačajnijih suvremenih europskih autora, režirao renomirani hrvatski redatelj Ivica Buljan.

Prije početka predstave u Solinskoj ulici susreli smo brojne Splićane koji su stigli na premijeru, ali i mnoga poznata lica iz splitskog kulturnog, političkog i restoranskog života.

Tko je sve došao pogledati jednu od najiščekivanijih predstava Splitskog ljeta, pogledajte u fotogaleriji Mije Milković.

Uznemirujuća slika suvremene Europe

Roman "Herscht 07769" donosi sugestivnu, uznemirujuću, ali i začudno lucidnu viziju današnje Europe, prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u imaginarni njemački gradić, no događaji i odnosi među njegovim stanovnicima mogu se lako prepoznati u brojnim sredinama diljem Europe.

U središtu priče nalazi se mladić Florian Herscht, čija pasivnost i izoliranost dolaze u dodir s radikaliziranim okruženjem. Oko njega se postupno stvara atmosfera prijetnje, straha i ideološke napetosti. Brišući granice između stvarnosti i unutarnjeg svijeta likova, "Herscht 07769" otvara prostor za snažno, slojevito i aktualno kazališno čitanje.