Unatoč olujnom jugu i kiši koji su okovali grad pod Marjanom, poznati splitski restoran „Zrno soli” u ACI marini bio je premalen za sve Splićanke i poznata lica koja su došla nazdraviti četvrtom književnom hitu Andree Andrassy – „Što žene čuju”.

Dok su vani tukli refuli juga, u restoranu „Zrno soli” vladala je opuštena atmosfera ispunjena smijehom, razgovorima i dobrim raspoloženjem. Poznata kolumnistica i spisateljica Andrea Andrassy u Split je stigla nakon zagrebačke promocije, a razloga za slavlje uz čašicu VinTonica i vrhunske delicije domaćina bilo je napretek – prva naklada knjige je planula, a njezino novo štivo već je osvojilo brojne čitateljice.

Među brojnim uzvanicima koji nisu dopustili da im loše vrijeme pokvari večer našla su se i poznata splitska imena poput Vjekoslave Huljić i njezine kćeri Hane Grašo, Brankice Šole, vječnog putnika i ljubitelja Sanrema Ive Šćepanovića, kao i brojnih splitskih influencerica.

Nismo mogli odoljeti pa smo Andreu povukli za rukav i u pravom dalmatinskom điru, onako kao na kavi, proćakulali o njezinih „diskretnih” 440 stranica, odrastanju, braku, djeci i muškim pogledima na ženski svijet.

„Starija sam i kulturnije bockam nego prije deset godina”

Iako se našalila kako je vrijeme u Splitu „apsolutno grozno”, Andreu je oduševio odaziv publike. A kako je uopće nastala knjiga koja je privukla toliku pozornost?

– Knjiga je zapravo kolekcija svih onih stvari koje žene tijekom života čuju od drugih žena, od muškaraca, ali i od samih sebe. Dijelom su to moje priče, dijelom priče mojih prijateljica. Jednostavno sam počela zapisivati te svakodnevne upite: kad ćeš se udati, kad ćeš roditi, hoćeš li imati samo dvoje djece ili ide i treće, pa kad rodiš treće onda ide pitanje: a baš ste htjeli to treće? Naravno, nije sve vezano samo uz brak i djecu, tu su i situacije iz poslovnog svijeta i načina na koji živimo. Sve te male opaske stale su u diskretnih 440 stranica, a moglo se pisati još – kazala nam je Andrea.

Od njezina prvijenca „Dnevnik gradske cure” prošlo je već 11 godina, a sama autorica priznaje da se u međuvremenu stilski promijenila i pomalo „smekšala”.

– Puno sam ublažila svoje priče. Što sam starija, manja mi je namjera ljude izbacivati iz zone komfora i nekoga, ne daj Bože, uvrijediti. Naravno, ne mislim na one zaista važne teme gdje nije bitno hoće li se netko uvrijediti, ali ovako načelno nastojim biti mekša i nježnija. I dalje sam oštra, samo to danas radim malo kulturnije nego prije deset godina. I dalje pišem onako kako pričam u stvarnom životu, kao da sjedim s nekim na kavi, ali sam postala zrelija i elegantnija u izričaju – iskrena je spisateljica.

„Nemam dovoljan uzorak muškaraca da bih pisala knjigu o njima!”

Na neizbježno pitanje sprema li se u skoroj budućnosti i muška verzija knjige, odnosno „Što muškarci čuju”, Andrea uz smijeh odmahuje glavom i lopticu prebacuje kolegama.

– Od mene to ne možete očekivati! Mogu eventualno napisati knjigu „Što muškarci čuju od mene”, ali nemam dovoljan uzorak muškaraca da bih pisala o tome. To prepuštam nekom svom muškom kolegi – poručuje kroz smijeh.

Dotaknuli smo se i suvremenih muško-ženskih odnosa te činjenice da se mlađe generacije danas sve teže odlučuju na klasični prilazak uživo.

– Sve moje prijateljice su u dugim vezama pa nemam pravi uvid u današnju scenu, ali čitam da se mlađe generacije sve manje usude prići jedni drugima, što je tužno. Doduše, ja sam se oduvijek bojala prići nekome, tako da sam očito oduvijek bila pripadnik te generacije! Ipak, mislim da bi bilo pametno vratiti se u vrijeme kad je sve bilo jednostavnije, kad su se više cijenili međuljudski kontakti. Trebamo se malo odmaknuti od mobitela i ponovno postati analogni ljudi – smatra Andrea.

„Vrijeme je da ponovno postanemo analogni ljudi”

A kada se njezine prijateljice nađu na kavi, kakve ih krize more?

Andrea kaže da ih, srećom, gotovo i nema jer su sve u, kako ih od milja opisuje, „dugim i dosadnim vezama”. Taj izraz pritom koristi kao najljepši mogući kompliment.

U vremenu u kojem se sve više razgovora odvija preko ekrana, a sve manje licem u lice, Andrea smatra da bismo se trebali vratiti jednostavnijim oblicima komunikacije.

Njezina poruka o potrebi za stvarnim međuljudskim kontaktima posebno je zanimljiva u kontekstu knjige koja se bavi upravo riječima, komentarima i očekivanjima s kojima se žene svakodnevno susreću.

Soundtrack knjige? „Ajde šuti malo i pusti me da živim!”

Za kraj našeg razgovora upitali smo je kome je knjiga zapravo namijenjena i koja bi pjesma bila idealan soundtrack za čitanje ovih 440 stranica.

Odgovor je, u pravom Andreinu stilu, bio i duhovit i brutalno iskren.

– Možda bih stavila pjesmu „Shut Up” od Black Eyed Peasa. Ne zato što volim tu pjesmu, dapače, uopće je ne volim, nego zato što mislim da bi jako puno žena svim tim glasovima koje čuju – bili to muški, ženski ili njihov vlastiti unutarnji glas – trebale reći: „Ajde šuti malo i pusti me da živim kako želim!” – poentirala je autorica te dodala:

– Knjiga je namijenjena svakoj ženi koja se želi prisjetiti svega što je čula kroz život i osvijestiti da se te stvari ne događaju samo njoj, nego velikoj većini nas. Ali namijenjena je i svim muškarcima koji sigurno ne mogu ni zamisliti s čime se sve žene susreću, pa da čisto dobiju jedan novi uvid i perspektivu.

Split nije razočarao: Ni olujno jugo nije pokvarilo večer

Sudeći po sjajnoj atmosferi u splitskoj ACI marini, odličnoj gastronomskoj ponudi i spontanom druženju koje se proteglo unatoč lošem vremenu, Andrea Andrassy može biti zadovoljna splitskom promocijom.

Njezina knjiga „Što žene čuju” očito je pronašla put do publike koja se prepoznaje u svakodnevnim pitanjima, komentarima i očekivanjima o kojima autorica piše.

A ako je suditi po reakcijama okupljenih, mnoge su se Splićanke u tih 440 stranica već prepoznale.

Jer, kako je Andrea poručila, ponekad je najvažnije svim glasovima koji nam govore kako bismo trebali živjeti jednostavno reći: „Ajde šuti malo i pusti me da živim kako želim!”