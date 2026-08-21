Poznata Splićanka postala je mama

Olimpijka Barbara Đinović i njezin suprug Filip postali su roditelji. Splitska džudašica rodila je jučer djevojčicu, a par joj je dao ime Luna, piše Story.

Par je tijekom trudnoće donio odluku da neće unaprijed saznati spol djeteta. Barbara je o tome otvoreno govorila prije mjesec i pol dana. "Nismo željeli znati spol, htjeli smo da bude iznenađenje. Isprva smo razmišljali da mi saznamo, ali da nikome ne kažemo. Na kraju smo ipak odlučili da ni mi nećemo znati, kako bi iznenađenje bilo potpuno", ispričala je tada.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Barbara Matić (@barbimatic)

Trudnoća prošla bez stresa

Govoreći o pripremama za roditeljstvo, priznala je da se nije osjećala uplašeno zbog nove životne uloge. Veliku podršku imala je u obitelji i prijateljicama koje su prolazile kroz isto iskustvo.

"Moja mlađa sestra ima dvoje djece pa sam se uz nju već donekle uhodala. Imam i prijateljicu koja je trudna u isto vrijeme kad i ja, zapravo nas je nekoliko s bliskim terminima. Sve prolazimo zajedno pa mi je lakše. Iskreno, ne osjećam neki poseban stres ni strah", rekla je.