Poznata redateljica šokirala tvrdnjama o Jennifer Aniston: "Ponizila me pred cijelom filmskom ekipom"

Američka redateljica Penelope Spheeris (80) prisjetila se neugodnog iskustva sa snimanja filma „Five” iz 2011. godine, tvrdeći da je tada dobila neprimjeren poklon za koji vjeruje da ga je odabrala poznata glumica Jennifer Aniston. Svoje tvrdnje iznijela je tijekom gostovanja u podcastu „The Moynihan Report”, gdje je otkrila detalje događaja koji joj je, kako kaže, ostao u lošem sjećanju.

Prema njezinoj verziji događaja, na završetku snimanja filmska ekipa okupila se kako bi joj uručila dar. Spheeris je očekivala uobičajeni znak zahvalnosti za suradnju, no sadržaj kutije potpuno ju je iznenadio.

Poklon otvorila pred okupljenom filmskom ekipom

Redateljica je ispričala da ju je pomoćnik zamolio da sjedne, nakon čega su se oko nje okupili članovi ekipe. Producent joj je potom predao ukrasnu kutiju.

Kada ju je otvorila, unutra je pronašla seksualnu igračku ukrašenu imitacijama dragog kamenja.

Spheeris je u podcastu opisala predmet kao vibrator prekriven kamenčićima, za koji je ustvrdila da zbog ukrasa nije bio ni praktično upotrebljiv.

Posebno ju je zasmetalo to što je poklon morala otvoriti pred brojnim kolegama. Umjesto da situaciju doživi kao šalu, protumačila ju je kao pokušaj da je se osramoti pred filmskom ekipom.

Zašto sumnja na Jennifer Aniston?

Iako Spheeris nije rekla da joj je Aniston osobno predala poklon, uvjerena je da je glumica bila povezana s njegovim odabirom.

Svoju sumnju temelji na događaju iz 2012. godine, kada su obje bile nominirane za nagradu Udruženja američkih redatelja.

Prema njezinim riječima, Aniston se tada pojavila s darom u kutiji koja je izgledala jednako kao ona koju je redateljica dobila na snimanju godinu ranije.

Glumica je, kako tvrdi Spheeris, objasnila da je poklon namijenjen producentici Marti Kauffman.

Upravo je sličnost ambalaže navela redateljicu na zaključak da je Aniston možda stajala i iza ranijeg poklona. Ipak, riječ je o njezinu osobnom uvjerenju, a ne o potvrđenoj činjenici.

Zajedno su radile na filmu o raku dojke

Jennifer Aniston i Penelope Spheeris surađivale su na televizijskom filmu „Five”, projektu iz 2011. godine koji se bavi iskustvima žena suočenih s rakom dojke.

Film je sastavljen od pet kratkih priča, a uz Aniston i Spheeris u režiji su sudjelovale i Alicia Keys, Demi Moore te Patty Jenkins.

Aniston je svojedobno u razgovoru za časopis Glamour objasnila da je cilj projekta bio približiti javnosti ozbiljnu temu na informativan, ali pristupačan način, bez pretjeranog nametanja poruke gledateljima.

Više od desetljeća nakon suradnje, Spheeris je svojim istupom ponovno privukla pozornost na događaje iza kamera. Njezine tvrdnje o neobičnom poklonu zasad ostaju nepotvrđene, a iz iznesenog nije moguće utvrditi je li Jennifer Aniston doista sudjelovala u njegovu odabiru.