Poznata kompanija dobiva novu šeficu za Hrvatsku i Sloveniju: Evo tko preuzima važnu funkciju

U Philip Morris Internationalu (PMI) dolazi do promjene vodstva na tržištima Hrvatske i Slovenije slijedom čega će poziciju predsjednice Uprave preuzeti Eirini Drakaki. Na toj će dužnosti naslijediti Anitu Leticu, koja nakon tranzicije vodstva karijeru nastavlja izvan kompanije.

Promjena dolazi u trenutku kada je Philip Morris Zagreb učvrstio svoju poziciju na tržištu, ostvario značajan napredak u transformaciji poslovanja prema bezdimnim alternativama i dugoročno održivom poslovanju.

„Čast mi je preuzeti vodstvo Philip Morrisa Zagreb i odgovornost za tržišta Hrvatske i Slovenije, na kojima kompanija ima snažnu poziciju i iznimno kvalitetne timove. Zajedno s kolegama iz Uprave i našim zaposlenicima, oslanjajući se na njihovo znanje, iskustvo i predanost, želim osigurati nastavak uspješnog i odgovornog poslovanja. Nastavit ćemo graditi na dosadašnjim rezultatima, dodatno jačati odnose s dionicima i zajednicom te predano provoditi globalnu strategiju usmjerenu na daljnji razvoj kategorije bezdimnih proizvoda“, izjavila je Eirini Drakaki. Drakaki će voditi poslovanje Philip Morrisa u Hrvatskoj i Sloveniji te biti odgovorna za daljnji razvoj kompanije, ljudi i poslovnih rezultata na oba tržišta.

Drakaki donosi više od dva desetljeća međunarodnog iskustva u vođenju poslovne transformacije, razvoju strategije i upravljanju u vodećim globalnim kompanijama, a PMI-ju se pridružila prije sedam godina na poziciji potpredsjednice za strategiju i provedbu programa. Od 2021. bila je potpredsjednica za globalno upravljanje cijenama i prihodima tradicionalnih duhanskih proizvoda u PMI-u, gdje je vodila međunarodne timove i strateške inicijative usmjerene na dugoročni rast poslovanja i jačanje konkurentnosti kompanije.

Prije dolaska u PMI radila je kao savjetnica u McKinseyju te je obnašala vodeće funkcije u područjima strategije, poslovnog razvoja, e-poslovanja i prodaje u Nestléu.

„Uvjeren sam da će Eirini svojim bogatim međunarodnim iskustvom, strateškim promišljanjem i snažnim vodstvom dodatno osnažiti naše poslovanje te omogućiti daljnji nastavak uspješnog rasta i razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji. Anita je tijekom svoje karijere u kompaniji ostavila snažan trag, a njezino je vodstvo bilo ključno za uspješnu transformaciju poslovanja i ostvarivanje izvanrednih i održivih rezultata. Zahvaljujem joj na svemu što je učinila za našu kompaniju, ljude i poslovanje u regiji te joj želim mnogo sreće u nastavku karijere“, izjavio je George Margonis, potpredsjednik PMI-ja za jugoistočnu Europu.