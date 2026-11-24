Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Jelena Perić, ostvarila je veliki životni cilj. Nakon prodaje stana kupila je kuću, a sretnu vijest podijelila je s pratiteljima na Instagramu. Uz fotografije novog doma objavila je emotivnu poruku o odrastanju, upornosti i svemu što je morala proći kako bi ostvarila svoje snove. Zagrebačka vizažistica, poznata i pod imenom J Makeup, priznala je da je pred njom novo razdoblje puno izazova. Iako je kuća tek izgrađena, namjerava je potpuno preurediti prema vlastitim željama.

„Sve počinjem ispočetka”

Perić je otkrila da ponovno sjedi među praznim zidovima, ovoga puta na novoj adresi, svjesna da je pred njom mnogo posla. Unatoč kaosu koji prati preseljenje, istaknula je koliko je zahvalna i sretna što je ostvarila cilj kojem je dugo težila. Prisjetila se i skromnog odrastanja te prepreka koje su obilježile njezin put do uspjeha. „Kad odrastaš skromno, s puno 'nedostižnih' snova i prepreka, a još duplo više rada, na kraju se neka vrata ipak otvore”, napisala je.

Priznala je da odluka o prodaji stana i kupnji kuće nije bila jednostavna te da je cijeli proces potrajao dulje od očekivanog. Ipak, smatra da se sve na kraju isplatilo.

Emotivna poruka sinu

Posebno dirljiv dio objave posvetila je sinu Teu. Objasnila je da želi sačuvati uspomenu na ovaj trenutak kako bi se jednog dana mogla podsjetiti na vlastiti uspjeh, ali i kako bi njezin sin znao koliko je truda uložila.

"Jer mama je ovo napravila sama”, poručila je influencerica. Istaknula je i da želi biti ponosna na sebe, bez obzira na mišljenja drugih, te si poželjela zdravlje u novom životnom poglavlju.

Novogradnju će potpuno preurediti Iako je kupila novoizgrađenu kuću, Jelena već ima velike planove za uređenje interijera. Na Instagramu je otkrila da namjerava promijeniti gotovo sve, od podova do stropova, kako bi prostor prilagodila vlastitom ukusu. Pratiteljima je najavila i poseban serijal u kojem će moći pratiti preuređenje njezina novog doma. „Tek počinjem, a već mi nije dobro”, našalila se.

Tko je Jelena Perić?

Jelena Perić popularnost je stekla zahvaljujući videima o šminkanju, a postala je prva Hrvatica koja je na Instagramu okupila milijun pratitelja. Zbog fizičke sličnosti s Kim Kardashian mediji su je svojedobno prozvali hrvatskom Kim Kardashian. Sudjelovala je i u televizijskom showu „Ples sa zvijezdama”, u kojem je 2022. godine s plesnim partnerom Markom Mrkićem stigla do finala. Iz dugogodišnje veze s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem ima sina Tea. Par je zaruke raskinuo 2022. godine. Kupnjom kuće Jelena je ostvarila još jedan osobni cilj, a sada je očekuje njezino uređenje i početak novog životnog poglavlja.