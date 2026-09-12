Poznata dječja psihijatrica nakon napada u školi: "Problem je neadekvatno roditeljstvo"

Napad učenika u zagrebačkoj srednjoj školi ponovno je u fokus stavio pitanja sigurnosti učenika, kriznih protokola i mentalnog zdravlja..

Katarina Dodig Ćurković, specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, izjavila je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" da su liječnici koji se bave dječjom psihijatrijom prekapacitirani odgojno zapuštenom djecom.

- Naša uloga je liječiti, naša uloga nije preodgajati, kazala je Dodig Ćurković. Dodala je i da bi dječji psihijatri radije liječili dijete od neke bolesti, a ne preodgajali generaciju odgojno-pedagoški zapuštene djece.

- U tom dijelu vidimo problem agresije. To je agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih mehanizama unutar društva, izjavila je Dodig Ćurković i dodala da društvo sve slabije reagira na izazove mladenačkog bunta, odnosno mladenačke agresije.

Napomenula je da se danas mladenačka agresija ne javlja s 13, 14 ili 15 godina, nego bitno ranije. Ima djece koja već u osnovnoj školi pokazuje izrazito neprimjereno agresivno ponašanje, naglasila je Dodig Ćurković.