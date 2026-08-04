Poznat uzrok požara u Šibeniku: Vatra krenula iz kuhinje, šteta se procjenjuje na desetke tisuća eura

Dovršen je očevid požara koji je u nedjelju, 2. kolovoza, izbio u prizemlju obiteljske kuće u Šibeniku.

Očevid su proveli policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, a utvrđeno je kako je centar požara bio u prostoru kuhinje, na području štednjaka.

Kao mogući uzrok požara navodi se tehnički kvar, ali se ne isključuje ni mogućnost otvorenog plamena.

U požaru su u potpunosti izgorjeli kuhinjski elementi, a vlasnik nastalu materijalnu štetu procjenjuje na iznos od nekoliko desetaka tisuća eura.

U vezi s ovim događajem policija će podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, u požaru obiteljske kuće na području Brodarice ranije je lakše ozlijeđen 51-godišnji muškarac, koji je zatražio liječničku pomoć