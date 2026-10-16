POZNAT TERMIN UTAKMICE HAMBURGER - HAJDUK Odigrat će se na poseban datum

Nogometaši njemačkog HSV-a i Hajduka 15. studenog odigrat će prijateljsku utakmicu u Njemačkoj s početkom od 15 sati.

Na Instagram profilu njemačkog kluba potvrđen je termin utakmice, a zanimljivo je da baš tada istječe suspenzija nekadašnjem igraču Hajduka, a sada HSV-a Mariju Vuškoviću.

Vušković je nakon pozitivnog testa dobio zabranu igranja četiri godine, no da je priznao krivnju dobio bi duplo manje - dvije. Iako je u naponu svoje karijere doživio udarac, Vušković se vraća na teren nakon duge pauze.

Susret dvaju klubova najavljuje povratak mladog nogometaša na teren koji nije pokleknuo pred sustavom, već je odradio potpunu suspenziju.

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