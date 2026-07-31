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Poznat sastav povorke za 311. Sinjsku alku: Vojvoda Mario Šušnjara odredio alkare i alkarske momke

311. Sinjska alka održat će se od 7. do 9. kolovoza 2026. godine na Alkarskom trkalištu u Sinju

Alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio je sastav svečane povorke za 311. Sinjsku alku koja će se održati u Sinju.

Alajčauš će i ove godine biti Ivica Filipović Grčić, dok će njegov zamjenik biti Tino Radanović. U povorci će nastupiti ukupno 17 alkara kopljanika, uz barjaktara Marijana Pavlinušića, vojvodina adjutanta Davora Svalinu te pratitelje barjaka.

Harambaša alkarskih momaka bit će Pavle Križanac, a njegov zamjenik Ivan Vladović. U povorci alkarskih momaka sudjelovat će više od 30 sudionika, među kojima će se od Alke oprostiti Anđelko Vučković, Damir Vučković i Zoran Mastelić, dok će prvi put u povorci nastupiti debitanti Bože Poljak i Josip Maras.

Štitonoša će biti Ante Perajica, dužnost buzdovandžija obnašat će Bože Ivandić i Mirko Malbaša, vodiči Edeka bit će Ante Čovo i Damir Kovač Levantin, a dobošari Goran Bikić i Stipe Botica.

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Nakon čitanja sastava svečane povorke odrađena je i proba na alkarskom trkalištu, a dio atmosfere s probe uhvatio je fotograf Roko Pavlinušić.

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Ovogodišnja, 311. Sinjska alka održat će se od 7. do 9. kolovoza 2026. godine na Alkarskom trkalištu u Sinju kada će Sinj ponovno postati središte jednog od najvažnijih događaja hrvatske tradicijske baštine.

Potpuna lista

Alkari kopljanici

Ivica Filipović Grčić – alajčauš

Tino Radanović – zamjenik alajčauša

Josip Čačija

Ivo Zorica

Jure Domazet Lošo

Andrija Hrgović

Ante Zorica

Pavao Prolić

Frano Ivković

Frano Talaja

Marko Vrca

Martin Šušnjara

Filip Vučemilo

Bože Mandac

Stipe Bogdan

Josip Jadrijević

Mihovil Župa

Alkari pratitelji barjaka

Branimir Vučković

Paulo Stupalo

Josip Benja

Mirko Vučković

Miro Filipović Grčić

Josip Gugić

Vojvodin adjutant: Davor Svalina

Barjaktar: Marijan Pavlinušić

Alkarski vojvoda: Mario Šušnjara

Povorka alkarskih momaka za 311. Alku

Pavle Križanac – harambaša

Ivan Vladović – zamjenik harambaše

Marko Podrug – prvar

Sašo Miletić – prvar

Mladen Budimir Bekan

Antonio Šimić

Petar Jelinčić

Ivan Pralija

Josip Vučić

Ivan Milošević

Miljenko Lovrić

Josip Prolić

Domagoj Delija

Marinko Majstrović

Ivan Vukasović

Ante Klapež

Petar Cvitković

Joško Galić

Lovrin Tomašević

Siniša Šabić

Zdeslav Ćurković

Ante Bradarić

Petar Delić

Branimir Filipović Grčić

Jure Vojković

Mario Bošnjak

Bože Jagnjić

Marko Jelinčić

Ivan Vitić

Ivan Vučković

Mateo Marić

Stipe Pletikosić

Anđelko Vučković – oproštajna

Marko Mrđen

Bože Poljak – debitant

Josip Maras – debitant

Štitonoša

Ante Perajica

Buzdovandžije

Bože Ivandić

Mirko Malbaša

Vodiči Edeka

Ante Čovo

Damir Kovač Levantin

Dobošari

Goran Bikić

Stipe Botica

Damir Vučković – oproštajna

Zoran Mastelić – oproštajna

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