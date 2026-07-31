Poznat sastav povorke za 311. Sinjsku alku: Vojvoda Mario Šušnjara odredio alkare i alkarske momke

Alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio je sastav svečane povorke za 311. Sinjsku alku koja će se održati u Sinju.
Alajčauš će i ove godine biti Ivica Filipović Grčić, dok će njegov zamjenik biti Tino Radanović. U povorci će nastupiti ukupno 17 alkara kopljanika, uz barjaktara Marijana Pavlinušića, vojvodina adjutanta Davora Svalinu te pratitelje barjaka.
Harambaša alkarskih momaka bit će Pavle Križanac, a njegov zamjenik Ivan Vladović. U povorci alkarskih momaka sudjelovat će više od 30 sudionika, među kojima će se od Alke oprostiti Anđelko Vučković, Damir Vučković i Zoran Mastelić, dok će prvi put u povorci nastupiti debitanti Bože Poljak i Josip Maras.
Štitonoša će biti Ante Perajica, dužnost buzdovandžija obnašat će Bože Ivandić i Mirko Malbaša, vodiči Edeka bit će Ante Čovo i Damir Kovač Levantin, a dobošari Goran Bikić i Stipe Botica.
Nakon čitanja sastava svečane povorke odrađena je i proba na alkarskom trkalištu, a dio atmosfere s probe uhvatio je fotograf Roko Pavlinušić.
Ovogodišnja, 311. Sinjska alka održat će se od 7. do 9. kolovoza 2026. godine na Alkarskom trkalištu u Sinju kada će Sinj ponovno postati središte jednog od najvažnijih događaja hrvatske tradicijske baštine.
Potpuna lista
Alkari kopljanici
Ivica Filipović Grčić – alajčauš
Tino Radanović – zamjenik alajčauša
Josip Čačija
Ivo Zorica
Jure Domazet Lošo
Andrija Hrgović
Ante Zorica
Pavao Prolić
Frano Ivković
Frano Talaja
Marko Vrca
Martin Šušnjara
Filip Vučemilo
Bože Mandac
Stipe Bogdan
Josip Jadrijević
Mihovil Župa
Alkari pratitelji barjaka
Branimir Vučković
Paulo Stupalo
Josip Benja
Mirko Vučković
Miro Filipović Grčić
Josip Gugić
Vojvodin adjutant: Davor Svalina
Barjaktar: Marijan Pavlinušić
Alkarski vojvoda: Mario Šušnjara
Povorka alkarskih momaka za 311. Alku
Pavle Križanac – harambaša
Ivan Vladović – zamjenik harambaše
Marko Podrug – prvar
Sašo Miletić – prvar
Mladen Budimir Bekan
Antonio Šimić
Petar Jelinčić
Ivan Pralija
Josip Vučić
Ivan Milošević
Miljenko Lovrić
Josip Prolić
Domagoj Delija
Marinko Majstrović
Ivan Vukasović
Ante Klapež
Petar Cvitković
Joško Galić
Lovrin Tomašević
Siniša Šabić
Zdeslav Ćurković
Ante Bradarić
Petar Delić
Branimir Filipović Grčić
Jure Vojković
Mario Bošnjak
Bože Jagnjić
Marko Jelinčić
Ivan Vitić
Ivan Vučković
Mateo Marić
Stipe Pletikosić
Anđelko Vučković – oproštajna
Marko Mrđen
Bože Poljak – debitant
Josip Maras – debitant
Štitonoša
Ante Perajica
Buzdovandžije
Bože Ivandić
Mirko Malbaša
Vodiči Edeka
Ante Čovo
Damir Kovač Levantin
Dobošari
Goran Bikić
Stipe Botica
Damir Vučković – oproštajna
Zoran Mastelić – oproštajna