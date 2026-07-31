Poznat sastav povorke za 311. Sinjsku alku: Vojvoda Mario Šušnjara odredio alkare i alkarske momke

Alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio je sastav svečane povorke za 311. Sinjsku alku koja će se održati u Sinju.

Alajčauš će i ove godine biti Ivica Filipović Grčić, dok će njegov zamjenik biti Tino Radanović. U povorci će nastupiti ukupno 17 alkara kopljanika, uz barjaktara Marijana Pavlinušića, vojvodina adjutanta Davora Svalinu te pratitelje barjaka.

Harambaša alkarskih momaka bit će Pavle Križanac, a njegov zamjenik Ivan Vladović. U povorci alkarskih momaka sudjelovat će više od 30 sudionika, među kojima će se od Alke oprostiti Anđelko Vučković, Damir Vučković i Zoran Mastelić, dok će prvi put u povorci nastupiti debitanti Bože Poljak i Josip Maras.

Štitonoša će biti Ante Perajica, dužnost buzdovandžija obnašat će Bože Ivandić i Mirko Malbaša, vodiči Edeka bit će Ante Čovo i Damir Kovač Levantin, a dobošari Goran Bikić i Stipe Botica.

Nakon čitanja sastava svečane povorke odrađena je i proba na alkarskom trkalištu, a dio atmosfere s probe uhvatio je fotograf Roko Pavlinušić.

Ovogodišnja, 311. Sinjska alka održat će se od 7. do 9. kolovoza 2026. godine na Alkarskom trkalištu u Sinju kada će Sinj ponovno postati središte jednog od najvažnijih događaja hrvatske tradicijske baštine.

Potpuna lista Alkari kopljanici Ivica Filipović Grčić – alajčauš Tino Radanović – zamjenik alajčauša Josip Čačija Ivo Zorica Jure Domazet Lošo Andrija Hrgović Ante Zorica Pavao Prolić Frano Ivković Frano Talaja Marko Vrca Martin Šušnjara Filip Vučemilo Bože Mandac Stipe Bogdan Josip Jadrijević Mihovil Župa Alkari pratitelji barjaka Branimir Vučković Paulo Stupalo Josip Benja Mirko Vučković Miro Filipović Grčić Josip Gugić Vojvodin adjutant: Davor Svalina Barjaktar: Marijan Pavlinušić Alkarski vojvoda: Mario Šušnjara Povorka alkarskih momaka za 311. Alku Pavle Križanac – harambaša Ivan Vladović – zamjenik harambaše Marko Podrug – prvar Sašo Miletić – prvar Mladen Budimir Bekan Antonio Šimić Petar Jelinčić Ivan Pralija Josip Vučić Ivan Milošević Miljenko Lovrić Josip Prolić Domagoj Delija Marinko Majstrović Ivan Vukasović Ante Klapež Petar Cvitković Joško Galić Lovrin Tomašević Siniša Šabić Zdeslav Ćurković Ante Bradarić Petar Delić Branimir Filipović Grčić Jure Vojković Mario Bošnjak Bože Jagnjić Marko Jelinčić Ivan Vitić Ivan Vučković Mateo Marić Stipe Pletikosić Anđelko Vučković – oproštajna Marko Mrđen Bože Poljak – debitant Josip Maras – debitant Štitonoša Ante Perajica Buzdovandžije Bože Ivandić Mirko Malbaša Vodiči Edeka Ante Čovo Damir Kovač Levantin Dobošari Goran Bikić Stipe Botica Damir Vučković – oproštajna Zoran Mastelić – oproštajna