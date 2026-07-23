Poznat sastav Hajduka za večerašnju utakmicu

Hajduk danas od 21 sat igra protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.

Pafos je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto.

Glavni je sudac utakmice Robert Harvey iz Irske, pomagat će mu sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, a četvrti je sudac Mark Lynch. VAR su suci Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Skoko, Hodak