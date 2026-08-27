Poznat sastav Hajduka za uzvrat kod Rakow

Hajduk danas s početkom od 19 sati igra protiv RKS Rakowa na stadionu "Miejski Stadion Piłkarsk" u Częstochowi uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige.

Prvi susret odigran na Poljudu završio je rezultatom 2:2. Dva puta Bijeli su imali vodstvo pred svojom publikom, međutim oba puta gosti iz Poljske uspjeli su se vratiti.

U međuvremenu momčad trenera Garcije odigrala je prvenstvenu utakmicu s Osijekom koji je na Poljud stigao kao lider prvenstva sa stopostotnim učinkom u prva tri kola. Hajduk je pobijedio s uvjerljivih 4:0 i na najbolji mogući način najavio dvoboj s Rakowom. Dodajmo kako je poljska momčad odgodila utakmicu domaćeg prvenstva s Gornikom iz Zabrza koja se trebala odigrati prošlog vikenda.

Glavni je sudac utakmice Aliyar Aghayev iz Azerbajdžana, pomagat će mu Zeynal Zeynalov i Akif Amirali, a četvrti je sudac Kamal Umudlu. VAR je sudac Peter Bankes iz Engleske, dok je iz Azerbajdžana asistent VAR suca Ingilab Mammadov.

Evo kojih će 11 Gonzalo Garcia poslati na teren od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Pukštas, Sigur - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Skelin, Hodak