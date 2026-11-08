Poznat sastav Hajduka za Osijek

Hajduk danas od 15 sati igra protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ove utakmice drže prvo mjesto na prvenstvenoj tablici s 26 osvojenih bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje te 6 više od trećeplasiranog Osijeka.

Posljednju je utakmicu Hajduk odigrao u četvrtak na Gibraltaru gdje je s 1:0 poražen od Lincoln Red Impsa, što je bio i prvi poraz momčadi u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Bijeli su u petak otputovali u Osijek gdje su se pripremali za novi prvenstveni dvoboj. Prethodno je momčad trenera Garcije u prvenstvu svladala Goricu s 5:0 na Poljudu.

Osijek, koji vodi trener Federico Bessone, u posljednjem je prvenstvenom susretu prošlog vikenda s 3:1 svladao Lokomotivu u gostima.

U prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je 23. kolovoza na Poljudu, svladao Osijek s 4:0.

Glavni je sudac utakmice Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac je Fran Jović, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Evo za koju se postavu odlučio Gonzalo Garcia: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dendoncker, Huram - Šego.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak, Martín.