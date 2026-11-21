Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Lokomotive na Maksimiru utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli ovaj susret dočekuju kao vodeća momčad prvenstva s osvojenih 29 bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje.

Posljednji službeni susret Bijeli su odigrali 8. studenog na Opus Areni gdje su s 1:0 svladali Osijek.

Lokomotiva, koju vodi trener Nikica Jelavić, trenutno drži pretposljednje mjesto na tablici s osvojenih 11 bodova. Tijekom pauze odigrali su prijateljsku utakmicu s ljubljanskom Olimpijom te su upisali pobjedu rezultatom 4:1. U posljednjem je prvenstvenom ogledu Lokomotiva na domaćem terenu poražena od Rudeša rezultatom 1:0.

Prvi ovosezonski dvoboj Hajduka i Lokomotive odigran je 31. kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Šege i Šotičeka.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Evo za koju se postavu odlučio Gonzalo Garcia: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Huram - Šego.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Hodak, Babić, Martín.