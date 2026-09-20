Poznat sastav Hajduka za Jadranski derbi

Hajduk danas s početkom od 17 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 8. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli ovaj susret dočekuju kao vodeća momčad prvenstva s osvojenih 16 bodova. U posljednjoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je Dalisson, a Hajduku je to bila peta uzastopna prvenstvena pobjeda.

Rijeka koju vodi trener Matjaž Kek trenutačno drži peto mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 11 bodova. Posljednju utakmicu odigrali su u srijedu u okviru 1/16 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa te su s visokih 6:0 na gostujućem terenu svladali Vrbovec. Prethodno je Rijeka u prvenstvu odigrala 1:1 na gostovanju kod Lokomotive u Maksimiru.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Ivan Mihalj iz Velike Gorice, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Evo tko će krenuti od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Fayad, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Šutalo, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak, Martín