Poznat sastav Hajduka za Istru

Hajduk danas s početkom od 18 sati igra protiv Istre 1961 na Aldo Drosini utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ovog susreta drže prvo mjesto prvenstvene tablice s tri boda više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje. Hajduk je u ovom tjednu slavio protiv Thuna u Švicarskoj u drugoj utakmici ligaške faze UEFA Konferencijske lige. Slavila je momčad trenera Garcije rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Dalisson. Prethodno je Hajduk prošle nedjelje na Poljudu u prvenstvenom susretu također s 1:0 svladao Varaždin.

Istra 1961 koji vodi španjolski stručnjak Javier Cabello trenutačno drži sedmo mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 12 bodova iz 10 odigranih utakmica. U posljednjem susretu poraženi su s 2:0 na gostovanju kod Lokomotive u Zagrebu.

Trener Garcia u ovom susretu sigurno ne može računati na Adriona Pajazitija koji ima četiri žuta kartona.

Prvi ovosezonski susret između Hajduka i Istre 1961 odigran je 9. kolovoza na Poljudu, u okviru 2. kola, a završio je rezultatom 2:2.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Ivan Mihalj iz Velike Gorice, a četvrti je sudac Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Evo za koju se postavu odlučio Gonzalo Garcia: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Martìn.