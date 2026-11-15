Poznat sastav Hajduka za HSV

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra prijateljsku utakmicu s HSV-om na stadionu Volksparkstadion u Hamburgu.

Utakmica je ovo s posebnim značajem organizirana u čast povratka na teren Hajdukovog bivšeg igrača Marija Vuškovića koji je protekle četiri godine morao pauzirati od nogometa zbog suspenzije.

Mario je i danas član njemačkog prvoligaša koji je stao iza njega u teškoj sportskoj i životnoj situaciji. Baš kao i Hajduk te cijela zajednica koja je od početka vjerovala u njegovu nevinost. Vušković je dijete Hajduka, ponikao je u našoj Akademiji te uvijek bio primjer uzornog nogometaša koje su uvijek krasile najviše sportske i ljudske vrijednosti.

Za ovaj se sastav odučio Gonzalo Garica: Stipica - Milišić, Skelin, Gabrić, Raymond - Hrastović, Matko - Kajtazi, Livaja, Melnjak - Martín.

Klupa: Ivelja, Fesyuk, Fayad, Dalisson, Šego, Marešić, Del Moral, Sablić, Vojvodić, Babić, Ugwuodo, Mišura, Juričić.