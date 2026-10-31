Poznat sastav Hajduka za Goricu

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ovog susreta drže vrh prvenstvene tablice s 23 osvojena boda, odnosno jednim više od drugoplasiranog Dinama koji je odigrao jednu utakmicu manje.

U posljednjoj utakmici Hajduk je u ponedjeljak na Aldo Drosini odigrao 2:2 s Istrom 1961. Bijeli su imali vodstvo od 2:0 nakon golova Fayada i Šege, međutim u posljednjih pola sata domaća ekipa se vratila u egal preko Jaganjca te Frederiksena koji je zabio s bijele točke.

Gorica, koju vodi trener Mario Carević, trenutačno drži posljednju poziciju prvenstvene tablice s osvojenih 7 bodova nakon 11 odigranih utakmica u prvenstvu. Zadnju utakmicu odigrali su u subotu protiv Lokomotive u Velikoj Gorici, a susret je završio bez pogodaka.

Gorica i Hajduk prvi put u ovoj sezoni susreli su se 16. kolovoza u Velikoj Gorici, a Bijeli su tada slavili s 2:1. Na samom početku susreta Hajduk je u vodstvo došao golom Šege, izjednačio je Bogojević iz kaznenog udarca da bi novo vodstvo i pobjedu Hajduku donio Marko Livaja u 87. minuti utakmice.

Glavni je sudac utakmice Filip Dragašević iz Zagreba, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Kruno Šarić iz Županje, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Evo za koju se postavu odlučio Gonzalo Garcia: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Dendoncker - Bamba, Livaja, Huram - Martin.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Fayad, Šego, Raçi, Šutalo, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak.