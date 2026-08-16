Poznat sastav Hajduka za Goricu, Livaja na klupi, Šego kapetan

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 3. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su u prva dva kola osvojili tek jedan bod nakon što su upisali poraz od Varaždina u gostima te remi s Istrom 1961 na Poljudu. Momčad trenera Garcije u četvrtak je odigrala i uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojoj je na Poljudu s 4:0 svladala Žalgiris te se plasirala u play-off s ukupnih 9:2 protiv litvanske momčadi.

Gorica je, koju vodi trener Mario Carević, također imala loš start u novu sezonu upisavši dva poraza u prva dva kola. Najprije su na domaćem terenu s 2:0 izgubili od Osijeka, a zatim prošlog tjedna s 3:1 u gostima kod Lokomotive.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Evo kojih će 11 Gonzalo Garcia poslati na teren od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Šutalo, Sigur, Šotiček - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak