Poznat sastav Hajduka koji će istrčati protiv Rudeša

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na četvrtom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 10 bodova. Momčad trenera Garcije nalazi se u nizu od tri uzastopne prvenstvene pobjede, a posljednju od njih ostvarili su u nedjelju svladavši Lokomotivu s 2:0 u uvjerljivoj predstavi na Poljudu.

Rudeš, kojeg vodi trener Alen Peternac, trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice s tri osvojena boda u pet odigranih susreta. U posljednjem kolu s 2:0 poraženi su od Varaždina u gostima.

Glavni je sudac utakmice Antonio Škobić iz Osijeka, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Evo kojih će 11 Gonzalo Garcia poslati na teren od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Brruti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Fayad, Livaja, Šutalo, Melnjak, Huram, Hodak, Martín