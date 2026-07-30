Poznat sastav Bijelih za uzvrat s Pafosom

Hajduk u četvrtak s početkom u 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) na stadionu Alphamega u Limassolu igra uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa.

Bijeli su na Cipar stigli s prednošću nakon što su u prvoj utakmici na Poljudu pobijedili s 2:0. Prvi pogodak postigao je Šego iz slobodnog udarca, a drugi je djelo Melnjaka na asistenciju Acapandija.

Trener Garcia u odnosu na prošli susret ne može računati na Brajkovića koji je zadobio tešku ozljedu koljena na jednom od posljednjih treninga. U kadru će po prvi put u novoj sezoni imati Sigura koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. Glavni je sudac Pawel Raczkowski, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti je sudac Patryk Gryckiewicz.

VAR je sudac Stuart Attwell iz Engleske, a asistent VAR suca Piotr Urban iz Poljske.

Poznato je i tko će krenuti od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Bamba, Sigur, Livaja, Raçi, Šutalo, Brruti, Del Moral, Skelin, Skoko, Hodak