Poznat sastav Bijelih za utakmicu s Varaždinom, Livaja kreće od prve minute

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL.

Ovo je dvoboj dvije vodeće momčadi prvenstva. Hajduk drži prvo mjesto prvenstvene tablice s 19 osvojenih bodova, dok je Varaždin drugi s bodom manje. Iza Bijelih je sjajan tjedan u kojem su najprije pobjedom u derbiju s Dinamom preuzeli vodeću poziciju, a zatim su na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige u četvrtak svladali nizozemski Ajax.

Varaždin je u posljednjoj prvenstvenoj utakmici u gostima svladao Lokomotivu s 1:0 te nastavio s izvrsnim rezultatima u aktualnoj sezoni. Podsjetimo, u prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je upravo na gostovanju u Varaždinu poražen s 2:1.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Zdenko Lovrić iz Đakova.

Poznato je tko će istrčati na teren od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Melnjak - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Šotiček - Livaja.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Bamba, Šego, Raçi, Dendocker, Huram, Hrgović, Martín.