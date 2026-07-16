Poznat sastav Bijelih koji će krenuti protiv Žiline

Hajduk danas s početkom od 20:30 igra protiv Žiline u Slovačkoj uzvratnu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Prednost je u poljudskom susretu Hajduk ostvario sjajnim golovima Brajkovića i Dalissona, a Bijeli su uz to imali još niz jako dobrih prilika za uvjerljiviju pobjedu.

Momčad je u Žilinu stigla u srijedu poslijepodne, a predvečer je odradila trening na glavnom travnjaku stadiona u Žilini gdje će danas imati i snažnu podršku 1500 navijača koji stižu u Slovačku.

U odnosu na prvi dvoboj trener Garcia može računati na Bambu koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koji je dobio u prošloj sezoni.

Sudačka postava za uzvratni susret dolazi iz Rumunjske. Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima.

Poznato je i tko će krenuti od prve minute: Silić - Acapandié, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Marešić, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak