Poznat sastav Bijelih koji će istrčati od prve minute

Nogometaši Hajduka večeras s početkom od 20 sati igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ovog susreta drže drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 osvojenih bodova, isto koliko ima i trećeplasirani Dinamo te četvrtoplasirani Varaždin.

Momčad trenera Gonzala Garcije upisala je pobjede u posljednje četiri prvenstvene utakmice, a posljednji susret odigrala je u utorak u Kupu, na gostovanju kod Vardarca kojeg je svladala rezultatom 2:0.

Slaven Belupo kojeg je od prošlog kola preuzeo trener Silvijo Čabraja drži osmu poziciju prvenstvene tablice sa 6 osvojenih bodova.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici s 2:1 svladali su Lokomotivu na domaćem terenu, a posljednji susret odigrali su u srijedu u Kupu kada su s 5:0 slavili u gostima kod Hrvatskog Dragovoljca.

Glavni je sudac utakmice Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Evo kojih će 11 Gonzalo Garcia poslati na teren od prve minute: Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Pajaziti - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Fayad, Livaja, Šutalo, Melnjak, Brruti, Huram, Hodak, Martin