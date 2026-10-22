Poznat sastav Bijelih koji će istrčati od prve minute protiv Thuna

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu (2:1), zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi (2:1) te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu (1:0).

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Evo za koju se postavu odlučio Gonzalo Garcia: Silić - Acapandié, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Raçi, Šutalo, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Huram, Martìn.