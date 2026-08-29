POZNAT RASPORED Evo kada Hajduk igra Konferencijsku ligu

UEFA je objavila kompletan raspored ligaške faze Konferencijske lige, pa je Hajduk doznao termine i redoslijed svih šest utakmica koje ga čekaju u europskoj jeseni.

Bijeli će tri susreta igrati na Poljudu, gdje stižu Ajax, Sint-Truidense i Nordsjælland, dok ih u gostima čekaju Thun, Lincoln Red Imps i Midtjylland.

Hajduk će europsku avanturu otvoriti 15. listopada protiv Ajaxa na Poljudu, a ligašku fazu zaključit će 17. prosinca gostovanjem kod danskog Midtjyllanda.

Raspored Hajduka u Konferencijskoj ligi

15. listopada: Hajduk – Ajax

22. listopada: Thun – Hajduk

5. studenoga: Lincoln Red Imps – Hajduk

26. studenoga: Hajduk – Sint-Truidense

10. prosinca: Hajduk – Nordsjælland

17. prosinca: Midtjylland – Hajduk

Za razliku od Europske lige, u kojoj će Dinamo imati osam utakmica, ligaška faza Konferencijske lige donosi Hajduku šest susreta.

Nakon završetka ligaške faze formirat će se zajednička ljestvica svih 36 klubova. Prvih osam izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će momčadi od devetog do 24. mjesta prolaz tražiti kroz play-off.

Hajduk tako europsku jesen otvara atraktivnim dvobojem s Ajaxom pred svojim navijačima, dok ga u posljednja dva kola čekaju danski izazovi – najprije Nordsjælland na Poljudu, a potom Midtjylland u gostima.