Poznat je idući protivnik Filipa Hrgovića? Menadžer je jasan: Nema druge opcije

Istog trenutka kad je Filip Hrgović pobjedom nad Mosesom Itaumom postao svjetski prvak teška kategorije prema IBF-u, pojavila se obveza prve obrane titule svjetskog prvaka protiv Kubanca Franka Sancheza.

Sanchez je i prije ovog meča bio ispred Hrgovića na ljestvici, ali kako je meč bio dogovoren već prije nego što je IBF odredio Itaumu kao izazivača, tako se Sanchez uz primljeni honorar povukao te pristao čekati svoju pravom stečenu priliku, piše Gol.hr.

Sanchez će svoje pravo iskoristiti Iako je Hrgović nakon meča odbacio namjeru boriti se protiv Sancheza rekavši kako će on primiti još jedan honorar i zaraditi a da se uopće ne mora boriti, odnosno kako namjerava odmah ići u meč s nekim od drugih prvaka, to se vjerojatno neće dogoditi.

I sam promotor Frank Warren izjavio je kako je sve na Sanchezu, odnosno da on ima svoje pravo i da se ništa neće dogoditi a da njegova riječ ne bude prva. Ako je vjerovati njegovu menažderu Mikeu Borau, Sanchez nema namjeru propustiti priliku i drugi put. Već prije subotnjeg meča Barao je potvrdio da se Sanchez već polako priprema za napad na titulu, a sad je to dodatno potvrdio na X-u, gdje je napisao da će se Sanchez sigurno boriti.

Frank Sanchez will get his world title opportunity next 🥊 https://t.co/k1TwiQfFPK — MICHAEL BORAO, ESQ. (@BORAOENT) August 30, 2026

Ovo je prilika za meč u Hrvatskoj

Hrgović će tako prije onoga što želi, a to su najveći mogući mečevi, ipak morati odraditi svoju obvezu i svladati Sancheza, koji nikako nije lagan protivnik. Zapravo, radi se o snažnom nokauteru kojeg je dosad zaustavio tek Agit Kabayel, piše Gol.hr.

S druge strane, kako je riječ o manje atraktivnom meču, ovo je svakako prilika da se pokuša ostvariti druga Filipova želja, koja je u slučaju jačih mečeva apsolutno neizvediva – da odradi meč u Hrvatskoj.

Okršaj Hrgovića i Sancheza, koji bi se mogao održati već do kraja ove godine, neće biti toliko atraktivan u najavama te je realno da se dogodi na prostoru Lijepe Naše. Uostalom, i sam je Warren potvrdio da je ta Filipova želja ostvariva.